L’attention se tourne vers les listes électorales du Wisconsin dans la législature de l’État

La liste des électeurs du Wisconsin va attirer beaucoup d’attention.

Mercredi, les deux membres de la commission électorale de l’Assemblée de l’État ont demandé une liste de toute personne ayant accès aux listes électorales de l’État, ainsi qu’une action en justice de la Ligue des électrices pour ajouter des personnes à ces listes.

La représentante Janel Brandtjen, R-Menomonee Falls et d’autres républicains de son comité ont envoyé mercredi une lettre à l’administratrice de la Commission électorale du Wisconsin, Meagan Wolfe, demandant « qui, quoi, où et quand concernant les bases de données électorales et les listes de vote du Wisconsin ».

« Nous craignons que les listes électorales et le système de vote du Wisconsin restent sûrs, protégés et précis », ont écrit les législateurs.

Plus précisément, Brandtjen et son comité demandent à Wolfe des détails techniques sur la base de données des électeurs de l’État, notamment où elle est hébergée, qui l’a construite, qui la maintient et qui a accès aux données.

Brandtjen veut également savoir si des groupes extérieurs ont demandé et/ou obtenu la permission d’accéder aux informations sur les électeurs du Wisconsin.

« Veuillez fournir une copie exacte du code ou du logiciel de l’API qui a permis à tout parti politique privé, à but lucratif, non gouvernemental, à but non lucratif ou à tout type de groupe de lobbying ou de plaidoyer d’accéder directement à WisVote, MyVote ou tout autre partie du système national ou de la base de données d’identification des électeurs à tout moment au cours des années 2020 et 2021 », demande sa lettre. « Veuillez également fournir des journaux, des registres et tout autre enregistrement des heures et des dates auxquelles tout ou partie de ces parties ont accédé au système national ou à la base de données d’identification des électeurs, ou à tout autre système de données exploité ou contrôlé par l’État du Wisconsin en 2020 et 2021. «

Brandtjen et son comité ont mené une enquête sur les élections de l’année dernière dans le Wisconsin, en mettant un accent particulier sur les soi-disant Zuckerbucks et sur l’impact de cet argent sur les opérations de vote à Milwaukee, Madison, Green Bay, Racine et Kenosha.

« Comprendre qui a accès aux listes électorales, y compris qui les tient et qui a la capacité de les manipuler, est primordial pour la sécurité des élections », a déclaré Brandtjen.

Mercredi, les électeurs de la League of Women ont déposé une plainte à Madison pour rétablir près de 32 000 électeurs que la commission électorale a déclarés inactifs.

Aucun de ces électeurs n’a voté depuis des années. La Ligue affirme qu’elle n’a pas reçu de « notification appropriée » avant d’être désactivée.