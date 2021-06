L’atterrisseur InSight Mars de la NASA a déversé de la terre sur lui-même exprès – .

Le 22 mai, un robot stationnaire sur Mars a utilisé son bras pour ramasser du sable martien. Il l’a ensuite lentement déversé sur lui-même, le vent vif de Mars arrachant les minuscules grains et les fouettant contre les panneaux solaires de la machine. Le robot était l’atterrisseur InSight Mars de la NASA, et la décharge de sable n’était pas une erreur. Cela peut sembler contre-intuitif, mais l’agence spatiale visait à nettoyer l’un des composants les plus sensibles de l’atterrisseur en utilisant le sable comme outil pour éliminer une couche de poussière de couleur rouille qui recouvre l’ensemble de l’atterrisseur.

Contrairement aux rovers Curiosity et Perseverance de la NASA, l’atterrisseur InSight s’appuie sur l’énergie solaire pour collecter de l’énergie. Il stocke l’énergie dans ses batteries afin qu’il puisse profiter d’un approvisionnement constant en électricité pour ses instruments vitaux. Malheureusement, alors que Mars s’approche de son point le plus éloigné du Soleil sur son orbite, l’énergie solaire diminue et la poussière rougeâtre recouvrant l’atterrisseur et ses panneaux solaires ne fait qu’empirer les choses.

Mars est souvent très venteuse et, comme nous le savons tous maintenant, ce vent peut soulever beaucoup de poussière. Des tempêtes de poussière massives couvrent régulièrement de vastes zones de la planète, et parfois la planète entière, et cette poussière adore se déposer sur les panneaux solaires. InSight n’a pas de moyen facile de nettoyer ses panneaux solaires, et la poussière est juste quelque chose que les missions passées sur Mars ont dû gérer. Mais avec InSight connaissant une baisse assez spectaculaire de la collecte d’énergie grâce à la combinaison de la poussière collante et du soleil étant plus éloigné que pour le reste de l’année, les gestionnaires du robot décident d’essayer quelque chose.

Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA explique :

L’équipe d’InSight réfléchit depuis près d’un an à des moyens d’essayer d’éliminer la poussière de ses panneaux solaires. Par exemple, ils ont essayé de faire fonctionner les moteurs de déploiement des panneaux solaires (utilisés pour la dernière fois lorsque InSight a ouvert ses panneaux solaires après l’atterrissage) pour secouer la poussière, mais sans succès.

Après l’échec de cette tentative, l’équipe a mis au point une technique différente qui, à première vue, semble assez idiote. L’idée était de ramasser du sable et de le déposer progressivement près du panneau solaire, mais sans l’empiler sur les panneaux eux-mêmes. Les scientifiques ont tenté cela le 22 mai à midi, lorsque le JPL dit que le vent est à son plus fort. Le vent a saisi une partie des grains de sable et les a fait rebondir sur les panneaux solaires, faisant tomber un tas de poussière qui a ensuite été emporté par la brise.

La technique a incroyablement bien fonctionné, et bien que les panneaux solaires ne soient pas totalement exempts de poussière, la partie affectée par la stratégie de largage de sable a produit une augmentation de la collecte d’énergie de 30 watts-heures par jour martien. InSight est actuellement dans une extension de mission de deux ans après sa mission principale initiale de deux ans. Espérons que le robot aura assez de puissance pour continuer aussi longtemps qu’il le faudra.

