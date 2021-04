L’atterrisseur Mars InSight de la NASA pourrait être en grande difficulté – .

De toutes les missions que la NASA a envoyées sur Mars au cours de la dernière décennie, l’atterrisseur InSight est peut-être celui qui a causé le plus de problèmes. L’atterrisseur a atterri avec succès sur Mars il y a quelques années et il est rapidement devenu clair que quelque chose ne fonctionnait pas comme prévu lorsqu’il a déployé sa sonde «taupe» auto-martelante. L’équipe InSight a passé des mois et des mois à essayer de le faire fonctionner avant d’abandonner. Dans le même temps, ses capteurs sismiques ont renvoyé des données, mais une bonne partie de ces données aurait été créée par le vent vif se déplaçant à la surface et non par de véritables «tremblements de terre».

Malgré ces lacunes, la NASA a pu collecter de nombreuses données précieuses d’InSight, et c’est loin d’être un échec. En fait, il a suffisamment bien fonctionné pour que la NASA ait accordé à la mission principale de deux ans (qui s’est terminée à la fin de 2020) une prolongation de deux ans. Malheureusement, la sonde est maintenant en mode d’hibernation d’urgence en raison de la poussière qui recouvre ses panneaux solaires. Si la NASA n’a pas de chance, l’atterrisseur risque de subir le même sort que le rover Opportunity, et ce n’est pas bon.

Vous vous souviendrez probablement du sort d’Opportunity, qui s’est retrouvé pris dans une tempête de poussière à l’échelle de la planète qui a coupé son alimentation lorsque la lumière ne pouvait pas atteindre ses panneaux solaires. Les températures glaciales ont finalement tué le rover et il ne s’est jamais réveillé. InSight n’est pas aussi vieux qu’Opportunity quand il a fait face à ses difficultés, mais l’atterrisseur est toujours en difficulté face à la poussière qui s’accumule sur son panneau solaire.

Selon un nouveau message de la NASA, les panneaux d’InSight ne génèrent actuellement que 27% de la puissance pour laquelle ils ont été conçus. Cette perte de puissance est le résultat direct de la poussière qui s’est accumulée sur les panneaux solaires de l’atterrisseur depuis son atterrissage.

De plus, l’équipe d’InSight a choisi un site d’atterrissage à Elysium Planitia, une plaine balayée par le vent sur l’équateur de la planète rouge qui reçoit beaucoup de soleil. On espérait que les diables de poussière qui passaient pourraient nettoyer les panneaux, ce qui s’est produit à plusieurs reprises avec Spirit et Opportunity, leur permettant de durer des années au-delà de leur durée de vie.

Malheureusement, InSight n’a pas été aussi chanceux. Il a repéré de nombreux démons de poussière pendant son séjour sur la planète, mais aucun ne s’est aligné avec l’atterrisseur, et la poussière ne cesse de s’accumuler. Plus il y a de poussière qui se dépose sur InSight, moins ses panneaux peuvent fournir de puissance. Ainsi, afin de donner à l’atterrisseur les meilleures chances de survivre jusqu’à ce que ses panneaux soient (espérons-le) effacés, la NASA l’a mis en mode d’hibernation pour économiser de l’énergie.

À court terme, la NASA va demander à InSight de prendre des photos de ses panneaux solaires pour avoir une meilleure idée de leur degré de poussière. Ils allumeront ensuite les petits moteurs qui contrôlaient le déploiement du réseau lorsque la sonde a atterri pour voir s’ils peuvent faire vibrer de la poussière sur les panneaux. En dehors de cela, la NASA peut simplement attendre et espérer qu’un diable de poussière balaie l’atterrisseur et nettoie ses panneaux.

