Lattice Exchange lance un guichet unique pour les entrepreneurs de blockchain pour les actifs cryptographiques non découverts

La plate-forme DeFi Lattice Exchange, qui relie tous les réseaux de blockchain permettant aux utilisateurs de transférer facilement des crypto-monnaies entre eux, a lancé le Lattice Launchpad pour permettre aux entrepreneurs de blockchain de faire passer leur entreprise au niveau supérieur.

L’échange est régi par le jeton $ LTX. Bientôt, il passera au réseau Hypergraph infiniment évolutif et presque illimité, ce qui minimisera les frais sur le réseau Ethereum (ETH / USD).

Étape indispensable pour les projets HGTP

Le Lattice Launchpad est un élément essentiel pour d’autres développements du protocole de communication sécurisé (HGTP) d’Hypergraph, y compris les participants au programme de vol Constellation, qui a débuté fin juillet. Il accueille les canaux d’état L_0 et les projets de jetons alternatifs basés sur le réseau.

Les canaux d’état sans serveur fonctionnent de manière décentralisée et distribuée. Ils sont plus évolutifs, plus flexibles et plus rapides que les contrats intelligents exécutés sur Ethereum.

Launchpad met un écosystème à la disposition des entrepreneurs numériques pour collecter des fonds pour des projets et se connecter avec les membres de la communauté crypto. Tout le monde peut soutenir un nouveau projet grâce au jeton $ LTX.

Audit cohérent des contrats intelligents, transparence et plus

Parmi les caractéristiques les plus importantes de la plate-forme figurent la transparence et les missions universellement visibles. La transparence est assurée par le stockage des contrats intelligents sur la chaîne. Les détenteurs de tokens $ LTX peuvent miser leurs tokens pour s’assurer une place dans les préventes privées des projets répertoriés.

Le financement se fait via des pièces stables ou Ethereum. Il existe également une solution KYC/AML intégrée. L’écosystème distribue les jetons du projet Launchpad de manière démocratique pour assurer une croissance organique et durable.

La communauté de porteurs $ LTX régit l’incorporation, la cotation et le développement du projet, ainsi que le développement de l’écosystème en général.

Alkimi Exchange est le premier projet répertorié

Les rites de passage de la rampe de lancement seront Alkimi, le premier projet financé. Alkimi Exchange débloque officiellement ses devoirs de participation au Launchpad à 19h45 UTC aujourd’hui. L’objectif de ce projet est de perturber l’industrie de la publicité numérique vieillissante, actuellement évaluée à 340 milliards de dollars. L’échange travaille sur le premier échange publicitaire décentralisé en plus de Constellation’s Hypergraph, profitant des faibles frais de transaction, de la vitesse et de l’évolutivité du réseau. Alkimi récompensera les annonceurs, les utilisateurs et les éditeurs pour leur participation à l’échange publicitaire avec $ ADS.

