L’attitude “à la reine” de Doria Ragland l’a réchauffée envers Harry: “Sous-estimez-la à vos risques et périls” | Royale | Nouvelles

Meghan et Harry prennent actuellement le temps de leur carrière naissante aux États-Unis afin de passer plus de temps avec leurs deux jeunes enfants – Archie et Lilibet. En plus d’élever les jeunes, le duc et la duchesse de Sussex ont signé une série de contrats lucratifs avec les plateformes de streaming Netflix et Spotify. En plus de cela, Harry a assumé d’autres rôles dans des entreprises américaines, alors qu’il commence à mener la vie “financièrement indépendante” dont il rêvait après avoir quitté la famille royale l’année dernière.

Parmi ses confidentes aux États-Unis se trouve sa belle-mère Doria, qui est une figure solide pour le couple depuis qu’ils ont commencé à se fréquenter en 2016.

Et avec Harry sous le microscope à la suite d’une série de remarques qu’il a faites critiquant des membres des Windsors, tels que son père le prince Charles et son frère le prince William, il s’appuiera sans aucun doute sur l’homme de 64 ans.

Au lendemain de Megxit – le terme inventé pour décrire la décision de Harry et Meghan de renoncer à leurs rôles de membres de la famille royale – un initié a décrit à quel point Doria était devenue importante pour le duc de Sussex.

Un ami de Doria a déclaré l’année dernière que “Harry en particulier se tournait vers elle pour obtenir des conseils”, ajoutant: “Elle est comme la reine – elle ne se plaint jamais et n’explique jamais.

“Elle est décontractée et les gens voient son anneau dans le nez et ses dreadlocks qui sont cool – mais ne vous y trompez pas, elle a un noyau d’acier. Sous-estimez-la à vos risques et périls.

“Meghan lui a toujours fait entièrement confiance mais elle est devenue un roc pour Harry qui, bien sûr, a perdu sa propre mère si jeune.

“Doria a une grande chaleur. C’est une cuisinière brillante et très maternelle, mais ce n’est pas quelqu’un qui cherche l’attention, et pour Harry sa discrétion et son silence signifient le monde.”

Meghan a été incroyablement franche lorsqu’elle a parlé de son amour pour sa mère, l’ancienne actrice étant toujours prête à discuter de l’importance de Doria tout au long de sa vie.

JUST IN: Le “speed-dating royal” de Doria Ragland avant que Meghan Markle n’épouse Harry

L’ami a déclaré au Daily Mail que le “plan” de Meghan était de “finalement quitter le Royaume-Uni et construire son propre empire avec Harry”.

Ils ont ajouté juste après la séparation de l’année dernière : “Doria veut vraiment être fidèle à soi-même et donc bien sûr, elle continuera d’encourager Meghan à emprunter la route la moins fréquentée.”

Harry est connu pour partager un lien étroit avec Doria, et les rapports de l’année dernière ont affirmé qu’il avait même appelé sa belle-mère “maman”.

Selon The Sun, un autre initié a décrit Doria comme “une tour de force absolue” – “pas seulement pour Meghan mais aussi pour Harry”.

La source a poursuivi: “Il n’a évidemment pas de maman à qui il peut se tourner pour obtenir des conseils, mais il a toujours été incroyablement proche de Doria et jamais plus que maintenant.

“Harry a beaucoup de respect pour elle et pour son jugement, c’est pourquoi lui et Meghan lui ont tous deux parlé tout au long de ce qu’ils prévoyaient de faire.”

Ils ont ajouté: “Elle a été la quintessence du calme tout au long et Meghan et Harry ont confiance en elle et en son jugement à 100%.”