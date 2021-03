Il est facile de mener le peloton lorsque vous avez une énorme longueur d’avance – il suffit de demander à Chelsea, Manchester City ou Arsenal.

À l’instar des États-Unis sur la scène internationale, leur domination sur le football féminin n’a pas été un hasard, mais plutôt le produit d’une prise au sérieux dès le premier jour.

.

Chelsea Women est à nouveau en feu cette saison

Depuis la création de la Super League féminine en 2010, ces trois clubs l’ont remportée sept fois sur neuf et restent les équipes à battre en Angleterre, en particulier à Chelsea.

Les Blues ont deux points d’avance sur City dans leur défense du titre WSL, et leur quête d’un tout premier titre en Ligue des champions les a amenés en quarts de finale contre Wolfsburg, où ils mènent 2-1 après le match aller.

Le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, était obsédé par la gloire européenne pour l’équipe masculine – et l’oligarque russe a tout aussi soif de succès dans le football féminin.

Dans une rare interview avec Forbes, Abramovich a déclaré que l’équipe féminine est « un élément essentiel de Chelsea et façonne qui nous sommes en tant que club ».

.

Les citations d’Abramovich sont comme de la poussière d’or

« Je ne vois aucune raison pour laquelle les clubs ne voudraient pas soutenir le football féminin et leur offrir la meilleure opportunité possible de réussir », a-t-il déclaré.

«Pour moi, c’est à la fois une question de principe, mais aussi le football féminin a un énorme potentiel. Si le football féminin recevait le même soutien que le football masculin, le sport connaîtrait évidemment le même succès du côté des affaires.

Jusqu’à présent, le football féminin n’a reçu ce niveau de soutien égal que dans quelques clubs sélectionnés, à savoir Chelsea, Man City et Arsenal – en Angleterre, du moins.

.

Le déménagement de Harder de Wolfsburg à Chelsea a été un énorme pas en avant pour le football féminin en Angleterre

Il n’est pas cher de participer au football féminin, les transferts coûtent rarement plus de cinq chiffres s’ils ne sont pas des agents libres – ce qui est rare.

Chelsea a réussi à établir le record de transfert britannique en signant Pernille Harder pour seulement 250000 £ l’année dernière – de l’argent que la plupart des meilleurs clubs pourraient se permettre de dépenser sans arrière-pensée.

C’est aussi une question d’infrastructure – et un voyage à Cobham vous montrera qu’Abramovich se soucie vraiment de l’équipe féminine, qui bénéficie des mêmes installations de classe mondiale que les hommes.

De plus en plus, d’autres clubs emboîtent le pas. Après que Manchester United et le Real Madrid aient fondé des équipes féminines ces dernières années, il n’y a pratiquement pas de clubs d’élite en Europe sans.

.

Le football féminin est sur le point de devenir beaucoup plus lucratif en tant qu’entreprise

Le principal obstacle entre le football et l’égalité des sexes est le manque de récompense financière dans le football féminin, tant pour les clubs que pour les joueurs – mais cela pourrait être sur le point de changer, rapprochant la vision d’Abramovich d’une entreprise également prospère pour les deux sexes.

Le WSL aura désormais des matchs diffusés sur BBC One, BBC Two et Sky Sports après avoir conclu un nouvel accord de diffusion révolutionnaire pour le match féminin.

C’est la première fois que les droits sur la WSL sont vendus séparément du jeu masculin, les clubs de la ligue recevant une partie des revenus.

Avec l’argent de la télévision maintenant à gagner, nous pouvons nous attendre à voir beaucoup plus d’investissements dans le football féminin dans ce pays – mais Chelsea est déjà là.

Alors que certains joueurs du WSL gagnent aussi peu que 20000 £ par an, il est entendu que l’attaquant de Chelsea, Sam Kerr, gagne environ 300000 £ par saison, ce qui est toujours inférieur au salaire hebdomadaire de certaines stars de la Premier League.

.

Chelsea Women a récemment remporté son dernier triomphe en coupe

Jusqu’à présent, Abramovich a été l’un des rares propriétaires à vouloir dépenser de l’argent sur des footballeuses, comme l’a démontré la signature record de Harder l’année dernière.

Des talents anglais tels que Millie Bright et Fran Kirby ont également été autorisés à s’épanouir grâce à l’engagement de Chelsea à développer le football féminin, ce qui a à son tour rehaussé la qualité de l’équipe nationale.

Le soutien du club signifie que Chelsea dispose d’une équipe de stars capable de rivaliser avec n’importe qui en Europe, dirigée par sans doute le meilleur entraîneur du football féminin: Emma Hayes.

L’animatrice de talkSPORT, Laura Woods, a même soutenu Hayes pour qu’elle devienne un jour la première femme à entraîner dans le match masculin, au milieu des liens avec l’AFC Wimbledon plus tôt cette année.

.

Hayes est en charge de Chelsea Women depuis 2012

«Ce n’est pas pertinent pour le sexe parce qu’elle est une entraîneure brillante», a déclaré Woodsy. «Un personnage brillant aussi et si vous parlez de quelqu’un qui peut gérer des personnalités, je pense qu’elle a ça dans son casier.

Le sport féminin pourrait être sur le point d’exploser dans ce pays, comme il l’a déjà fait de l’autre côté de l’Atlantique, où les bonnes incitations financières et les facilités sont en place depuis des années.

Et quand ce sera le cas, tout le monde rattrapera Chelsea, en grande partie grâce à Abramovich qui a vu le potentiel du football féminin il y a de nombreuses années.