L’attraction vers le Brésil reste, mais l’homme clé fait un indice fort sur l’avenir de Liverpool

Alisson Becker admet qu’il serait heureux de voir ses jours de jeu avec Liverpool malgré son désir de retourner au Brésil à un moment donné de sa carrière.

Le joueur de 28 ans en est actuellement à sa quatrième saison avec les Reds ayant rejoint la Roma à l’été 2018. Les géants d’Anfield ont payé 66,8 millions de livres sterling pour l’international brésilien – des frais qui ont fait froncer quelques sourcils à l’époque. Mais ses performances dans les buts des Merseysiders ont plus que justifié l’insistance de Jurgen Klopp à signer le Sud-Américain.

Il a déjà une médaille de vainqueur de Premier League cachée tout en revendiquant la Ligue des champions en 2018-2019. Et l’ancien tireur d’élite de l’Internacional a promis son avenir au club en signer un nouvel accord en été.

Il s’est engagé jusqu’à la fin de la campagne 2026-2027. Et l’homme aux 47 sélections brésiliennes a clairement indiqué qu’il serait content si Liverpool était son dernier club.

“Je suis le genre de personne qui a une perspective à long terme et des plans à long terme”, a-t-il déclaré à Sky Sports, a déclaré Soccer samedi, par The Echo. «Je suis vraiment content parce que ma famille et moi sommes vraiment installés.

«Nous sommes bien installés dans le club et dans ce pays. C’est un pays et une culture différents pour nous, mais nous sommes vraiment heureux ici et nos enfants sont vraiment heureux ici.

“Je n’ai aucun problème à jouer toute ma carrière ici.”

Becker taquine son retour à la maison

Allison a fait 135 apparitions dans toutes les compétitions pour la tenue du nord-ouest. Il est généralement considéré comme l’un des meilleurs gardiens du football européen.

Et même le vainqueur de la Copa America inscrit avec un but pour aider Liverpool à se tailler une place en Ligue des champions cette saison. Il devient rapidement une légende du club et pourrait bien terminer ses jours de joueur avec le club.

Mais s’il passe à autre chose, ce sera probablement pour un autre passage avec Internacional.

“Évidemment, j’ai envie de rejouer pour mon ancien club au Brésil”, a-t-il ajouté. « Toujours quand je parle de ça, je donne un peu d’espoir aux supporters.

“C’est quelque chose que je veux faire mais je suis vraiment heureux ici et vraiment heureux de cet accord. Et je peux voir que les supporters et les membres du club sont également heureux. »

