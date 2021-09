L’aubaine festive du SBI pour les acheteurs de maisons contribuera à donner un nouvel élan à l’immobilier

Pour accueillir les festivités et stimuler les sentiments du marché, le prêteur a complètement renoncé aux frais de traitement et offre une réduction d’intérêt intéressante en fonction de la cote de crédit de l’emprunteur.

La State Bank of India, le plus grand prêteur et fournisseur de prêts immobiliers du pays, a lancé un bouquet d’offres festives pour les acheteurs potentiels de prêts immobiliers. Les offres visent à rendre les prêts immobiliers plus abordables pendant les fêtes de fin d’année. Dans une initiative unique en son genre, SBI propose des prêts immobiliers liés au score de crédit à seulement 6,70 %, quel que soit le montant du prêt.

Auparavant, un emprunteur bénéficiant d’un prêt supérieur à Rs 75 lakh devait payer un taux d’intérêt de 7,15 %. Avec l’introduction des offres festives, un emprunteur peut désormais bénéficier d’un prêt immobilier pour n’importe quel montant à un taux aussi bas que 6,70%. L’offre se traduit par une économie de 45 points de base, ce qui se traduit par une économie d’intérêts énorme de plus de Rs 8 lakh, pour un prêt de Rs 75 lakh avec une durée de 30 ans.

De plus, le taux d’intérêt applicable à un emprunteur non salarié était supérieur de 15 points de base au taux d’intérêt applicable à un emprunteur salarié. SBI a supprimé cette distinction entre un emprunteur salarié et un emprunteur non salarié. Désormais, aucune prime d’intérêt liée à l’occupation n’est facturée aux emprunteurs potentiels de prêts immobiliers. Cela conduirait à une nouvelle économie d’intérêts de 15 points de base pour les emprunteurs non salariés.

Commentant la même chose, CS Setty, directeur général (Retail & Digital Banking), SBI, a déclaré: «Nous sommes ravis de lancer l’offre festive pour nos clients potentiels de crédit immobilier. Généralement, les taux d’intérêt concessionnels sont applicables pour un prêt jusqu’à une certaine limite et sont également liés à la profession de l’emprunteur. Cette fois, nous avons rendu les offres plus inclusives et les offres sont accessibles à tous les segments d’emprunteurs quels que soient le montant du prêt et la profession de l’emprunteur.

« L’offre de prêt immobilier à 6,70 % est également applicable aux cas de transfert de solde. Nous pensons que des frais de traitement nuls et des taux d’intérêt avantageux pendant la période des fêtes rendront l’accession à la propriété plus abordable. Notre pays a fait preuve d’une formidable résilience pendant la pandémie. En tant que banquier de chaque Indien, nous nous engageons à faire notre part pour relancer l’économie en permettant le logement pour tous », a-t-il ajouté.

Commentant l’offre de SBI, Anuj Puri, président du groupe ANAROCK, a déclaré : « Pour inaugurer la saison des fêtes, SBI a annoncé des taux d’intérêt sur les prêts immobiliers à 6,70 %, quel que soit le montant du prêt. Il s’agit d’un mouvement extrêmement compétitif qui annule pratiquement toutes les limitations précédentes qui s’appliquaient aux taux d’intérêt spéciaux des prêts immobiliers. Au lieu de se concentrer uniquement sur les logements économiques, ce nouveau taux d’intérêt est véritablement démocratique, car les acheteurs de toute bande budgétaire en bénéficieront. »

Les dernières recherches d’ANAROCK révèlent que la demande la plus élevée se situe actuellement dans le segment haut de gamme, où les propriétés sont au prix de Rs 80 lakh et plus. Ceci est principalement dû au fait que les maisons servent désormais de bureaux et de centres d’apprentissage en ligne.

«Ce taux de prêt ne limitera pas non plus les villes qui en bénéficieront – dans les taux préférentiels précédents limités aux logements économiques, seules les villes de niveau 2 et de niveau 3 pourraient vraiment en bénéficier. Avec ce taux d’intérêt démocratisé, SBI répond également à l’énorme demande de logements dans les métros. Ce déménagement est opportun, coïncidant avec le début de la saison des fêtes. Cette année, nous sommes susceptibles de voir une amélioration significative de la traction dans le segment du logement au cours de cette période. L’exonération des frais de traitement et des primes d’intérêt liées à l’occupation sont des niveaux d’épargne supplémentaires. Cumulativement, ce paquet est l’offre la plus attrayante jamais proposée par un prêteur de prêts au logement et il est raisonnable de s’attendre à ce que d’autres prêteurs suivront les traces de SBI afin de rester compétitifs », a ajouté Puri.

Selon les experts de l’industrie, alors que la saison des festivals est lancée, la dernière réduction des taux d’intérêt des prêts immobiliers par SBI aidera le secteur à prendre de l’élan.

« Les prix sont déjà modérés et les acheteurs pourront économiser un peu plus d’argent. De plus, la banque ne facturera pas de frais de traitement et a supprimé la distinction entre les emprunteurs salariés et non salariés. En avril-juin 2021, le marché a déjà accéléré le rythme avec une augmentation d’environ 74% des nouveaux lancements et 45% de la demande dans une fourchette de moins de Rs 45-lakh. Désormais, la réduction des taux d’intérêt attirera davantage les acheteurs abordables et intermédiaires », a déclaré Vikas Wadhawan, directeur financier du groupe, Housing.com, Makaan.com et Proptiger.com.

