L’aube de Krystal Versace ⋆ 10z viral

Avertissement! SPOILERS pour RuPaul’s Drag Race UK saison 3 épisode 2 ci-dessous!

Avec deux victoires consécutives en maxi challenge dans les deux premiers épisodes, Krystal Versace prend une avance sans précédent dans la courte histoire du Course de dragsters de RuPaul au Royaume-Uni séries. Il n’a pas fallu longtemps à l’épisode 2 de la saison 3 de Drag Race UK pour envoyer des ondes de choc à travers le fandom car il présentait la blessure de Victoria Scone due à sa synchronisation des deux lèvres contre Krystal Versace lors de la grande première. Après tout, il y a seulement quelques mois, Veronica Green a dû se retirer de la saison 2 en raison d’un test positif pour COVID-19.

Les fans de longue date se souviendront également du moment où Eureka O’Hara devait quitter la saison 9 de RuPaul’s Drag Race après s’être blessée lors d’un défi de pom-pom girls. Néanmoins, Victoria a choisi de s’en sortir afin d’avancer dans la compétition. Lorsque Krystal a qualifié Victoria de “plus grande compétition”, Victoria n’a pas tardé à rejeter l’ombre sous-jacente de Krystal. À son tour, Ella Vaday a semblé plutôt enchantée de recevoir le badge « commerce » de Krystal. Alors, qui sait ? Peut-être que les fans verront un autre genre de showmance A’Whora-and-Tayce cette saison.

Le maxi défi de cette semaine sur RuPaul’s Drag Race UK consistait à organiser un cours de fitness inspiré du Peloton. Mama Ru a divisé les reines en trois groupes : Team Ride or Die avec Choriza May, Vanity Milan et Elektra Fence ; Team Ball Busters avec Krystal Versace, River Medway, Veronica Green et Kitty Scott-Claus ; et Team Babycizers avec Charity Kase, Victoria Scone, Scarlett Harlett et Ella Vaday. Lors de la répétition, il est devenu clair que beaucoup de reines étaient en difficulté. Étonnamment, même Krystal semblait s’énerver, peut-être à cause de tout le poids du badge RuPeter qu’elle portait. Hélas, les reines ont fait de leur mieux dans les performances.

Malheureusement, beaucoup de reines ont trébuché lors de cet épisode de Drag Race UK. La perruque de Vanity a continué à gêner, Elektra était légèrement en avance sur la chorégraphie, Choriza a eu du mal à suivre les étapes et Charity a apparemment oublié certains mouvements à mi-chemin. Après les délibérations des juges, RuPaul a placé Elektra et Vanity dans les deux derniers. À son tour, Krystal a de nouveau été considérée comme la gagnante du défi. Herstoriquement, Ru aime généralement «répartir la richesse» au cours d’une saison particulière, en particulier lorsque les reines sans badge RuPeter réussissent également bien dans un défi. Mais pas cette fois ! Krystal a maintenant deux badges RuPeter, contre les 10 autres reines qui n’ont actuellement aucun badge RuPeter. Peut-être que Krystal égalera les quatre victoires de Bimini Bon-Boulash au défi de la saison dernière ?

Après une synchronisation labiale électrisante sur “Moving On Up” de M People, on a dit à Vanity de rester et Elektra a été invitée à s’éloigner. Elektra a de nouveau réussi toutes les cascades du livre, mais les juges semblaient moins impressionnés qu’ils ne l’étaient la semaine précédente. Pendant ce temps, Vanity avait une synchronisation labiale plus ciblée qui correspondait mieux à la chanson. Tout comme la saison 2, il semble que ce sera une autre saison de fans qui ne veulent pas qu’une reine rentre chez elle semaine après semaine.

Course de dragsters de RuPaul au Royaume-Uni la saison 3 est diffusée les jeudis à 14 h HE sur le service de streaming WOW Presents Plus.

Source : Monde des merveilles

