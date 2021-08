L’aube des morts contre. Armée des morts : quel est le meilleur film de zombies de Zack Snyder ?

Les personnages

Les personnages de l’aube des morts

Un groupe normal de gens ordinaires, des couples aux gens normaux, essayant tous de survivre. Ty Burrell, Jake Weber, Sarah Polley et d’autres dirigent ce casting.

Personnages de l’Armée des Morts

Un groupe doté de compétences individualisées, telles que le crochetage, l’armement, etc., se réunit pour ouvrir un coffre-fort de haute technologie. Le casting de Army of the Dead comprend Dave Bautista, Tig Notaro, Ella Purnell et plus encore.

Quels personnages de film sont meilleurs ?

Je croirai toujours que les personnages de Army of the Dead ont définitivement plus d’histoires à raconter. C’est pourquoi des préquelles (y compris Army of Thieves) sont actuellement en cours de développement pour Netflix. Cependant, je dois donner cette section aux personnages de Dawn of the Dead.

Bien que les personnages de Army of the Dead soient intéressants, nous ne les connaissons pas vraiment, et avec leurs compétences et leurs expériences de vie, ils sont assez en dehors de la norme de la vie quotidienne qu’il est difficile de comprendre. Cependant, dans Dawn of the Dead, nous suivons un groupe normal de personnes, toutes avec leurs propres personnalités et intérêts, qui essaient juste de survivre.