L’aube du nouvel an 1972 pour Cat Stevens

À l’aube de 1972, Chat Stevens était encore aux premiers stades de remodeler sa personnalité musicale d’artiste de singles de l’ère « Matthew and Son » à producteur d’albums sensible. Mais maintenant, il prouvait qu’il était à la fois à l’aise et populaire dans les deux contextes.

À l’automne 1971, l’auteur-compositeur-interprète né à Londres a livré Teaser and the Firecat, qui a tenu les promesses de ses précédents albums, Mona Bone Jakon et Tea For The Tillerman, et lui a offert son premier single dans le top 10 américain dans « Peace Train ». Ce n’était pas un élément des charts britanniques, mais un autre morceau du LP, « Moonshadow », est devenu une entrée dans le Top 30, alors que l’album commençait ce qui allait devenir un total de 93 semaines sur les best-sellers, de loin sa plus longue édition.

Dans le palmarès du jour de l’an 1972, Stevens a fait ses débuts avec « Le matin est brisé » une version attrayante de l’hymne chrétien publié en 1931, avec des paroles de l’écrivaine anglaise Eleanor Farjeon sur l’air gaélique écossais « Bunessan ». La nouvelle interprétation présentait l’élégant jeu de piano de Oui assistant clavier Rick Wakeman, et après avoir ouvert au n ° 36, il n’a fallu que trois semaines pour donner à Cat son premier single dans le Top 10 britannique depuis le succès de « Matthew and Son » cinq ans plus tôt.

Teaser and the Firecat avait passé ses sept premières semaines dans le Top 10 britannique, culminant apparemment à la cinquième place. Mais le nouveau single l’a propulsé vers de plus hauts sommets et un classement n ° 2 plus tard en janvier. Il a continué à une course ininterrompue de 64 semaines dans le classement des 50 meilleurs albums du Royaume-Uni. Ce printemps-là, « Morning Has Broken » a également donné à Stevens un autre single du Top 10 aux États-Unis, grimpant au n ° 6 en 14 semaines, une performance qu’il répéterait exactement en 1974. avec son remake de « Un autre samedi soir » de Sam Cooke.

