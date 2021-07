L’aube d’une nouvelle ère dans la politique fiscale internationale

La solution intégrée dans ce consensus mondial devrait garantir que les grandes entreprises multinationales paient leur juste part des factures d’impôts dans toutes les zones géographiques, et qu’elles le fassent d’une manière qui ne crée pas une concurrence artificielle entre ces pays pour faire baisser les taux d’imposition des sociétés. .

La semaine dernière, un groupe de 130 pays représentant plus de 90 % du PIB mondial est parvenu à un consensus politique sur la solution à deux piliers développée par le Cadre inclusif (CI) du G20/OCDE. La solution, un ensemble de deux règles fiscales (piliers) différentes mais complémentaires, est destinée à relever les défis fiscaux de la numérisation rapide des économies mondiales grâce auxquelles les multinationales ont pu générer des bénéfices importants auprès des juridictions du marché sans nécessairement créer un quelconque degré de présence physique ; jusqu’à présent, la majorité de ces bénéfices sont restés non taxés dans les juridictions du marché faute de législations contemporaines telles que la taxe numérique et al.

À tous égards, cette évolution est historique et représente un multilatéralisme remarquablement réussi dirigé par l’OCDE, basée à Paris, qui a travaillé sans relâche en tandem avec les dirigeants du G20 pour proposer des règles communes pour mettre fin à la menace du « nivellement par le bas » dans la mesure où les entreprises les réductions d’impôts sont concernées, dans tous les pays. En tant que membre du Cadre inclusif de l’OCDE, l’Inde a joué un rôle central dans l’élaboration des contours d’une solution mondiale qui finira par réécrire les règles fiscales internationales presque centenaires. Au cours des prochains mois, des détails minutieux des deux piliers doivent être élaborés ainsi qu’un plan de mise en œuvre à préparer d’ici octobre 2021. La mise en œuvre de l’accord mondial sur la solution à deux piliers est prévue pour 2023 par le biais d’un instrument multilatéral ; un ensemble parallèle de modifications législatives sera également nécessaire en vertu du droit fiscal national et des conventions fiscales bilatérales pour mettre en œuvre la proposition d’impôt minimum global au titre du pilier 2.

La solution intégrée dans ce consensus mondial devrait garantir que les grandes entreprises multinationales paient leur juste part des factures d’impôts dans toutes les zones géographiques, et qu’elles le fassent d’une manière qui ne crée pas une concurrence artificielle entre ces pays pour faire baisser les taux d’imposition des sociétés. . Dans cette mesure, l’accord mondial conclu par l’OCDE/G20 sous-tend l’esprit de coopération multilatérale malgré le fort courant sous-jacent de protectionnisme et de tensions commerciales qui se préparent depuis quelques années. Dans le cadre de la solution à deux piliers, le pilier 1 établit une nouvelle règle de lien axée sur les objectifs pour redistribuer les droits d’imposition entre les pays en ce qui concerne les bénéfices super normaux des grandes multinationales opérant à l’échelle internationale et rentables, principalement celles qui ont les gagnants de la mondialisation. La solution du pilier 1 repose également sur le principe qu’une fois la solution globale mise en œuvre, les pays retireront les taxes sur les services numériques et d’autres mesures unilatérales similaires pertinentes mises en place pour suivre les discussions sur le pilier 1. Dans le contexte indien, cela signifierait que la taxe de péréquation dont on a tant parlé devra éventuellement céder la place à de nouvelles règles de lien et de répartition des bénéfices.

Le pilier 2, d’autre part, cherche à établir des limites à la concurrence fiscale mondiale entre les pays en introduisant un impôt minimum mondial sur les sociétés (convenu à 15 %) qui empêchera l’érosion de la base d’imposition grâce à l’application d’un ensemble de règles imbriquées en vertu du droit national et des accords bilatéraux. conventions fiscales. Il est également important de reconnaître que le pilier 2 n’élimine pas complètement la concurrence fiscale mais définit des limites qui ont désormais été acceptées plus largement par plus de 130 pays.

La réinitialisation mondiale en cours des règles fiscales devrait générer 100 milliards de dollars de bénéfices supplémentaires pour les grandes entreprises multinationales à réaffecter chaque année entre les juridictions du marché (dans le cadre de la solution du pilier 1). Dans le cadre du pilier 2, la mise en œuvre de la règle d’imposition minimale devrait générer 150 milliards de dollars de recettes fiscales mondiales supplémentaires par an (sur la base de 20 à 30 % des bénéfices dépassant les 10 % des bénéfices courants). Entre autres avantages, outre l’augmentation annuelle des recettes fiscales, la nouvelle politique fiscale internationale devrait apporter une stabilité accrue au système fiscal international en définissant les limites de la concurrence fiscale et favoriser un principe plus juste pour l’attribution des droits d’imposition dans une économie plus numérisée. Dans le même temps, la proposition d’un mécanisme de règlement des différends plus efficace, soit par arbitrage obligatoire, soit par des moyens tout aussi efficaces, contribuera à fournir plus de certitude en réduisant les litiges fiscaux pour les contribuables du monde entier.

Si l’on devait s’intéresser davantage à l’architecture des deux piliers, le pilier 1 repose sur une approche consensuelle globale et vise à être applicable à un nombre réduit d’entreprises multinationales, étant donné que le seuil de taille et de rentabilité (c’est-à-dire 20 milliards d’euros+ > 10% de bénéfice avant impôt) a depuis été révisé par la FI de l’OCDE, pour s’aligner sur la proposition des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G7 présentée en juin. Il s’agit d’un changement important par rapport à la proposition originale du plan directeur de la FI préconisant l’application du Pilier 1 à toutes les entreprises AFS et CFS, quelle que soit leur taille. Les services extractifs et financiers étaient déjà exclus des nouvelles règles de répartition des bénéfices au titre du pilier 1.

D’autre part, le pilier 2 s’appliquera probablement à un ensemble plus large de multinationales dont le chiffre d’affaires mondial dépasse 750 millions d’euros. Constituée de deux règles nationales imbriquées – la règle d’inclusion du revenu et la règle de paiement sous-imposé – la solution du pilier 2 n’est pas basée sur un consensus mondial mais liée à une approche commune de mise en œuvre ; la raison en est que le pilier 2 nécessitera des modifications législatives aux lois nationales des pays et constituera une coordination efficace avec la règle globale « assujettie à l’impôt » qui sera introduite dans les conventions fiscales.

Du point de vue de l’Inde, la solution à deux piliers est un résultat important car elle aide l’Inde à revendiquer sa juste part dans l’imposition des bénéfices des grandes multinationales qui engrangent des volumes de vente sans avoir à créer une présence physique. L’ensemble de règles du pilier 2 uniformisera les règles du jeu pour l’Inde dans la mesure où la solution d’« impôt minimum » empêchera, voire éliminera complètement, les comportements d’achat de traités parmi les multinationales. De toute évidence, le consensus mondial atteint à cet égard justifie la politique fiscale de l’Inde depuis une décennie pour décourager les pratiques fiscales dommageables en tirant parti de l’inadéquation entre les conventions fiscales bilatérales et le droit fiscal national qui a traditionnellement été lent à réagir aux réalités commerciales émergentes.

(Sumit Singhania est partenaire de Deloitte India. Les opinions exprimées sont les siennes et pas nécessairement celles de Financial Express Online.)