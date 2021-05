L’Audi A6 e-tron projettera un écran sur le mur pour jouer à des jeux vidéo tout en chargeant | Moteur

Les voitures électriques nécessitent que les véhicules soient conçus à partir de zéro, et les grandes marques en profitent pour ajouter toutes sortes d’innovations technologiques.

La nouvelle ère de Voiture électrique est sur le point de démarrer, et toutes les grandes marques préparent leurs plateformes pour s’adapter aux temps nouveaux.

Les véhicules modernes sont conçus à travers architectures technologiques appelées plates-formes, qui sont la base utilisée pour créer les différentes gammes. Une plate-forme propose certaines technologies courantes, comme le fonctionnement du moteur ou la hauteur du véhicule, et en fonction des variations telles que le châssis, le nombre de portes ou l’électronique, différents modèles de voitures sont obtenus.

Le constructeur allemand Audi travaille sur sa Plateforme électrique haut de gamme (EPI), que vous utiliserez dans vos véhicules haut de gamme. Le premier sera le Audio A6 e-tron, dont la commercialisation est prévue pour la fin de 2022.

Audi a beaucoup travaillé sur l’autonomie de l’Audi A6 e-tron, et surtout sur la recharge des batteries.

Un bimoteur à quatre roues motrices qui génère jusqu’à 469 ch (350 kW) et 800 Nm de couple, permet au véhicule accélérer de 0 à 100 km / h en seulement 4 secondes.

La batterie de 100 KWh offre une autonomie de pas moins de 700 km WLTP. Mais le plus intéressant ici est que, comme dans les mobiles, cette batterie a une charge rapide Cela lui permet rechargez 300 km d’autonomie en seulement 10 minutes. Dans lequel vous prenez un café. En outre la recharge de 5 à 80% ne prend que 25 minutes.

Vous n’aurez pas à attendre longtemps pour recharger, mais si pendant ce temps vous n’avez rien de mieux à faire, vous pouvez profiter de les projecteurs HD inclus dans les phares.

Ils seront capable de projeter un écran de plusieurs mètres de long sur un mur. Audi travaille sur la conception de jeux vidéo pouvant être joués sur l’écran de projection, en utilisant le mobile comme pavé de commande.

Dans le communiqué de presse, ils indiquent que Ils ont déjà conçu un jeu vidéo spécifique pour l’Audio A6 e-tron. Et bien qu’ils ne le mentionnent pas, nous supposons qu’il serait également possible de diffuser des séries ou des films, bien qu’ici il pourrait y avoir un conflit de droits d’auteur, puisqu’il est interdit de diffuser des films en extérieur, publiquement.

La révolution de la voiture électrique est sur le point de commencer. Nous avons hâte d’en faire l’expérience …