L’Audi Salomon Quest Challenge met la cerise sur une première spectaculaire

10/12/2021 à 14:14 CET

Sport.es

Les étoiles se sont alignées et ont permis profitez d’un Audi Salomon Quest Challenge de luxe authentique à Baqueira Beret. Une fenêtre de beau temps s’est ouverte pour accompagner la 500 participants aux tests qui ont pu vivre une journée unique de ski et de compétition, dans des conditions de neige tout simplement excellentes. Sans aucun doute, une première spectaculaire de la saison de ski où rien n’a manqué : du beau temps, de la poudreuse et une excellente ambiance.

Tôt le matin, l’Audi Salomon Quest Challenge a remporté le Plà de Beret avec le remise des numéros aux 500 participants qui ont été regroupés en équipes de trois et ont pris le départ de manière décalée. Les premières équipes ont franchi la ligne d’arrivée vers 13 heures après avoir parcouru toute la station et joué un épreuve de freeride, un slalom relevé et KM libéré, une Slalom géant et un descente en boardercross en équipe. Parmi les équipes participantes, il y a eu de nombreuses familles, amis et visages familiers qui ont changé le vélo pour des skis, comme c’est le cas de Perico Delgado, Samuel Sánchez et José Antonio Hermida, un trio de luxe qui a formé une équipe. D’autres noms propres du monde du sport, automobile en l’occurrence, comme d’anciens pilotes de Moto GP n’ont pas non plus raté le rendez-vous. Sète Girbernau et Carles Checa, le champion du Rallye Paris Dakar Marc Coma ou le présentateur et acteur Arturo Valls qui a volé sur son snowboard.

Parmi les équipes participantes, de nombreux visages familiers

Journalistes et animateurs ont également apprécié ce long week-end de l’Audi Salomon Quest Challenge. Jorge Fernández (La roue de la chance), Manel Fuentes (Votre visage me semble) et Pablo Motos (El Hormiguero), accompagné de ses inséparables Trancas, Barrancas et Marron.