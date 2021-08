L’audience de Grand Theft Auto Online a augmenté de 72 % au premier trimestre

Le nombre de personnes jouant à Grand Theft Auto Online a apparemment augmenté de 72% d’une année sur l’autre.

C’est selon Strauss Zelnick, PDG de la société mère de Rockstar Take-Two, qui a déclaré aux investisseurs – comme transcrit par Seeking Alpha – que l’audience de ce jeu avait augmenté au cours des trois mois se terminant en juin 2021. En outre, l’exécutif a déclaré qu’il y avait a été une augmentation de 77 pour cent du nombre de nouveaux joueurs et une « croissance significative des dépenses de consommation récurrentes ».

La firme a également révélé que Grand Theft Auto V a maintenant expédié plus de 150 millions d’unités depuis son lancement en septembre 2013.

Zelnick a également déclaré que Red Dead Redemption 2 avait atteint 38 millions d’unités en livraisons entre novembre 2018 et juin 2021, ce qui, selon Zelnick, “a dépassé nos attentes”.

Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2 – ainsi que leurs composants en ligne – ont apparemment été à l’origine des résultats « meilleurs que prévu » de Take-Two pour le trimestre. Le bénéfice net GAAP a augmenté de 72% pour atteindre 152,3 millions de dollars, bien que le revenu net GAAP ait baissé de 2% à 813,3 millions de dollars.

“Nous avons commencé l’exercice 2022 avec une dynamique positive, qui s’est reflétée dans notre capacité à générer des résultats d’exploitation au premier trimestre supérieurs à nos attentes”, a déclaré Zelnick dans le communiqué financier de la société.

« Au cours de cette période, nous avons continué à investir dans notre avenir, notamment en développant nos équipes créatives et en développant davantage notre activité mobile et notre expertise.

«Pour l’année, nous réitérons nos perspectives, car il y a eu un certain mouvement dans notre calendrier de sortie, y compris deux de nos titres de base immersifs décalés plus tard au cours de l’exercice 2022 que prévu par nos prévisions précédentes. Alors que nous livrons notre vaste pipeline pluriannuel, nous pensons que nous atteindrons une croissance séquentielle au cours de l’exercice 2023 et établirons de nouveaux niveaux records de résultats d’exploitation au cours des prochaines années.

« Nous restons très optimistes quant au potentiel de croissance de l’industrie du divertissement interactif et à notre positionnement concurrentiel dans le secteur. Nous pensons que nos avantages stratégiques uniques, ainsi que notre concentration sur l’amélioration de notre entreprise et la capitalisation de nos opportunités de croissance, nous permettront de créer une valeur actionnariale à long terme.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72395/grand-theft-auto-online-audience-grew-72-in-q1/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));