Le dernier épisode du programme phare de la BBC, l’heure des questions, a vu la présentatrice Fiona Bruce rejointe par le député travailliste Lisa Nandy, SNP Stewart Hosie, PDG de NHS Providers Chris Hopson, rédacteur en chef adjoint des commentaires du Telegraph Olivia Utley et député conservateur Chris Philip. Alors que les discussions sur la variante Omicron et les nouvelles restrictions à travers le pays se dénouaient, une femme dans le public a comparé les conseils de Whitty et du Premier ministre Boris Johnson.

Elle a déclaré: «En tant qu’interprète, je suis toujours étonnée de voir comment le même message peut être interprété de manière si différente entre les gens, comme je pense que nous venons d’en voir la preuve il y a une minute.

«Je voudrais juste faire remarquer que le professeur Whitty, lorsqu’on lui a demandé il y a un an par quelqu’un ce qu’il devait faire alors qu’il venait de faire sa valise pour Noël, sa réponse a été déballer et c’était la fin de la question.

« Boris Johnson, d’un autre côté, a beaucoup de choses à dire et, pour autant que je sache, avec très peu de substance, le professeur Whitty devrait peut-être passer au numéro dix.

« Mais en tout cas, je ne reçois pas le message de Boris Johnson. »

Le professeur Whitty, 55 ans, médecin-chef pour l’Angleterre et conseiller médical en chef du gouvernement depuis 2019, a prédit que la pandémie de Covid-19 pourrait faire rage pendant encore 18 mois.

Mercredi, s’exprimant lors d’une conférence de presse à Downing Street, le professeur Whitty a averti que le Royaume-Uni était confronté à « une menace très sérieuse » de la nouvelle variante du coronavirus.

Il a également déclaré que les records quotidiens de cas de Covid « seront beaucoup battus au cours des prochaines semaines alors que les taux continueront d’augmenter ».

Le nombre de cas de Covid-19 a dépassé 88 000, établissant un nouveau record pour la deuxième journée consécutive.

LIRE LA SUITE: Le professeur Whitty prédit que Covid fera rage pendant encore 18 mois

«Je ne pense pas que beaucoup d’entre nous dans le NHS le reconnaissent.

« Cela reflète le niveau de nouvelles admissions que nous avons eues dans les hôpitaux au pic de janvier. »