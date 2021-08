L’audience de la Formule 1 au Royaume-Uni au plus haut depuis 2017

in

Le nombre de résidents britanniques qui regardent la Formule 1 a atteint un sommet en quatre ans, selon un rapport.

Moins le Grand Prix de Grande-Bretagne, la Formule 1 au Royaume-Uni s’est déplacée exclusivement derrière le paywall avec l’aimable autorisation de Sky Sports, mais les chiffres d’audience sont en hausse.

Motorsportbroadcasting.com a créé son analyse à partir des données publiées par BARB, qui “inclut les téléspectateurs qui ont regardé le Grand Prix dans les sept jours suivant la transmission originale sur TV, PC, smartphone et tablette”.

Sky a enregistré une augmentation moyenne de 27,8% de ses chiffres d’audience pour les jours de course cette saison, avec une moyenne de 1,56 million de téléspectateurs regardant chaque course, contre 1,22 million en 2020.

En 2021, la saison de Formule 1 a commencé comme prévu en mars avec le Grand Prix de Bahreïn, tandis qu’en 2020, la campagne a été retardée jusqu’en juillet alors que la pandémie mondiale s’installait, mais l’analyse compare les premières moitiés des saisons respectives.

En fait, le Grand Prix de Bahreïn 2021 a enregistré les chiffres d’audience les plus élevés de l’histoire de la couverture F1 de Sky Sports, avec une moyenne de 1,94 million de téléspectateurs sur Sky Sports F1 et Sky Sports Main Event, avec un pic de plus de 2 millions.

Le Grand Prix d’Émilie-Romagne n’a attiré en moyenne que 1,24 million de vues, très similaires aux chiffres de 2020 lorsque Imola a fait son retour au calendrier de la Formule 1.

La couverture après la course de Sky a également connu une augmentation de près de 25 %, passant d’une moyenne de 243 000 à 303 000 téléspectateurs en 2021.

Channel 4 n’a cependant pas connu le boom, son audience sur la télévision gratuite étant en fait en baisse.

Leurs chiffres d’audience le jour de la course ont chuté de 10% en moyenne pour la première moitié de la saison à 1,62 million, avec leurs temps forts des GP de France et de Styrie en lutte contre l’Euro 2020 qui se déroulait sur la télévision gratuite britannique à cet instant.

Mais dans un contraste intéressant avec Sky, le GP d’Emilie-Romagne a en fait été très performant pour Channel 4, avec une audience de 1,92 million de personnes pour leur émission sur les temps forts de la course, suivi de près par le chaotique Grand Prix de Hongrie qui a attiré 1,89 m.

Sans surprise, le Grand Prix de Grande-Bretagne, la seule course de 2021 qui peut être retransmise en direct sur Channel 4, a atteint une moyenne de 2,35 millions avec les sections pré et post-course actualisées.

Il s’agissait cependant d’une diminution de plus de 200 000 pour Channel 4 par rapport à leur couverture à Silverstone en 2020.

Globalement cependant, l’audience de la Formule 1 est en hausse de 4,6% par rapport à 2020, avec une moyenne de 3,24 millions de téléspectateurs, soit les meilleurs chiffres depuis 2017.

Et avec Motorsportbroadcasting.com faisant état d’une répartition de 48/52% en faveur de Channel 4, ils déclarent que “c’est la télévision payante qui se rapproche le plus de la télévision gratuite en termes de nombre de fans qui la regardent”.