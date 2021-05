L’audience de l’affaire Narada Dernières nouvelles aujourd’hui: un juge de la Haute Cour de Calcutta écrit au juge en chef par intérim pour “ conduite inconvenante ”

Le banc de deux juges du juge en chef par intérim Rajesh Bindal et du juge Arjit Banerjee a ordonné l’assignation à résidence des quatre dirigeants du TMC le 21 mai.

Un juge en exercice de la Haute Cour de Calcutta s’est opposé au traitement de l’affaire Narada par le tribunal dans une lettre adressée à des juges chevronnés, y compris le juge en chef par intérim. Le juge Arindam Sinha a soulevé des questions sur l’intervention du juge en chef par intérim de la Haute Cour Rajesh Bindal dans l’affaire Narada en transférant l’affaire au banc de deux juges et en suspendant la caution accordée à quatre dirigeants du TMC par un tribunal de la CBI. Il a allégué que «la conduite du tribunal est indigne» des ordres. «La Haute Cour doit se ressaisir. Notre conduite est indigne de la majesté ordonnée par la Haute Cour. Nous avons été réduits à une moquerie. En tant que tel, je demande à chacun d’entre nous de sauver la situation en prenant de telles mesures, y compris la convocation d’un tribunal plénier, si nécessaire, dans le but de réaffirmer le caractère sacré de nos règles et de notre code de conduite non écrit », a rapporté The Indian Express citant la lettre.

Le juge Sinha a allégué que le plaidoyer de la CBI demandant le transfert de l’affaire Narada hors du Bengale avait été incorrectement inscrit devant un banc de division de deux au lieu d’un juge unique par la Haute Cour.

Le juge a écrit la lettre le 24 mai, un jour après que la CBI a contesté l’ordonnance du banc de division ordonnant l’assignation à résidence des dirigeants du TMC devant la Cour suprême. La décision de la CBI a soulevé une série de questions sur les lacunes de procédure pour admettre le plaidoyer de la CBI et l’attribuer à un banc dirigé par le juge en chef par intérim. «Si la Haute Cour exerçant le pouvoir en matière de transfert d’une affaire pénale, à ce stade, de sa propre initiative, aurait pu passer l’ordonnance de sursis, est la deuxième question», interroge la lettre.

Le banc de deux juges du juge en chef par intérim Rajesh Bindal et du juge Arjit Banerjee a ordonné l’assignation à résidence des quatre dirigeants du TMC le 21 mai malgré la divergence d’opinions et a renvoyé l’affaire à un plus grand banc de cinq juges. Alors que le juge Banerjee était en faveur de l’octroi d’une mise en liberté sous caution, le juge en chef par intérim Bindal a préféré l’assignation à résidence.

Le juge Sinha a également remis en question le transfert de l’affaire à un banc de cinq juges alors que normalement un troisième juge est ajouté en cas de verdict partagé dans un banc de division.

La CBI avait arrêté Subrata Mukherjee, Firhad Hakim, le député du TMC Madan Mitra et l’ancien maire de Kolkata Sovan Chatterjee le 17 mai, mais avait obtenu une caution le même jour par un tribunal de la CBI. La CBI avait alors demandé à la Haute Cour de Calcutta de contester l’ordonnance.

