L’audience de Twitch baisse après la campagne #ADayOffTwitch

in

Twitch a vu son audience chuter de manière significative après que les livestreamers, grands et petits, aient refusé de diffuser en direct le 1er septembre pour protester contre les raids haineux en cours.

Selon The Verge, Twitch avait près d’un million d’heures regardées en moins et plus de 14 000 chaînes en moins en direct le 1er septembre, le jour de la campagne #ADayOffTwitch. Par rapport aux données compilées par la société d’analyse de jeux Gamesight les huit jours précédents, la baisse est évidente.

Par exemple, le 25 août, une semaine avant la manifestation prévue, a vu quelque 4 083 518 heures de visionnage et 189 472 chaînes en direct. Les chiffres du 1er septembre semblaient très différents : 3 456 576 heures de visionnage et 171 682 chaînes en direct. Il convient de noter que tous les chiffres ont été sélectionnés à midi chaque jour, bien avant la fin de la campagne, et qu’ils ne reflètent donc pas la réduction d’audience d’une journée complète.

Cependant, certains événements récents pourraient avoir affecté l’audience de la plate-forme. Deux énormes streamers, DrLupo et TimTheTatman, ont tous deux quitté le navire, abandonnant l’utilisation de Twitch pour diffuser exclusivement avec YouTube Gaming. Et tandis que Gamescom aurait pu renforcer un peu les chiffres avec sa myriade de présentations de développeurs et d’éditeurs de la convention de jeu, les étudiants américains retournent également sur les campus, ce qui signifie que moins de personnes utilisent la plate-forme en général.

Mais même face à ces facteurs, selon la société d’analyse de données de streamers CreatorHype, les téléspectateurs de Twitch ont tout de même chuté de 5% à 15%.

L’objectif de la campagne #ADayOffTwitch était d’exhorter Twitch à mettre en place de meilleurs outils pour protéger les créateurs marginalisés, souvent la cible de raids haineux. Pour les non-initiés, un raid haineux est un assemblage organisé de comptes (parfois des bots) qui inondent les discussions, dirigeant souvent des messages fanatiques et désobligeants vers le livestreamer.

En réponse à la fois aux raids haineux et à la manifestation, Twitch a déclaré sur Twitter qu’il était au courant de la campagne et qu’il soutenait les créateurs de contenu qui ont participé au black-out. La société a également déclaré qu’elle souhaitait avoir un “dialogue ouvert et continu sur la sécurité des créateurs” à la suite des raids haineux continus. Les internautes, en particulier ceux qui ont organisé les campagnes #TwitchDoBetter et #ADayOffTwitch, disent que le “dialogue ouvert” de Twitch est loin d’être suffisant.

Ils ont initialement reconnu ce 11 août. C’est maintenant la fin du mois d’août et j’ai été attaqué par la haine 3 fois la semaine dernière. https://t.co/T0uu7dL3aW – Bénédiction Adeoye Jr. (@BlessingJr) 29 août 2021

J’aimerais que Twitch publie même le plus petit tweet, “Nous vous voyons et nous vous entendons et nous travaillons sur une solution.”

Une simple reconnaissance du problème serait un bon début.

Je ne suis pas sûr d’un stream ce soir. – Lauren (@MsTeamKK) 1er septembre 2021

Pourtant, à la suite de la manifestation, RekItRaven, streamer et organisateur de la campagne #TwitchDoBetter, a déclaré qu’ils avaient eu une réunion avec Twitch et que la société “travaillait activement” sur certains outils proactifs.