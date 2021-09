L’audience des MTV VMA 2021 chute malgré les performances de grands noms

Le logo 2021 des MTV VMA. Crédit photo : MTV Viacom

Les MTV Video Music Awards (VMA) 2021 n’ont pas pu éviter la baisse d’audience qui dure depuis des années que la plupart des remises de prix ont subie ces derniers temps. L’audience télévisée de la cérémonie a chuté à un nouveau plus bas historique dimanche dernier, selon des données récemment publiées.

Les MTV Video Music Awards de l’année dernière ont attiré 1,315 million de téléspectateurs sur MTV lui-même ainsi que 6,4 millions de téléspectateurs sur chacune des stations ViacomCBS (Paramount Network et Comedy Central parmi elles) qui ont également diffusé l’événement en direct. (Au sein du total plus large de ViacomCBS, les téléspectateurs sur la CW seraient au nombre d’environ 860 000.) Les chiffres record reflètent la baisse du nombre de téléspectateurs par rapport aux 1,93 million de téléspectateurs VMA de 2019 sur MTV et 6,8 millions de téléspectateurs sur toutes les stations ViacomCBS en diffusion simultanée.

Maintenant, cependant, les chiffres d’audience de Nielsen qui viennent de paraître ont révélé que les MTV Video Music Awards 2021 ont attiré une audience plus petite que l’édition 2020, alors que l’audience de CW a chuté à 606 000, par ProgrammingInsider, avec une note de 0,2 (0,9 sur MTV lui-même) dans le groupe démographique convoité des 18-49 ans.

Soit dit en passant, la cérémonie des VMA 2021 était la deuxième à être diffusée sur la CW, les VMA 2020 ayant été les premières. Il convient également de mentionner que les VMA 2021, malgré la baisse généralisée du nombre de téléspectateurs des récompenses, ont épuisé le temps d’antenne publicitaire, selon Ad Age (le rapport correspondant n’est disponible que pour les abonnés payants).

En outre, selon ShowBiz411, la télédiffusion des VMA MTV 2021 a attiré environ 900 000 téléspectateurs sur MTV proprement dit – en baisse de près d’un tiers par rapport à 2020, tandis que les téléspectateurs sur d’autres réseaux ViacomCBS ont élevé le total à quelque part dans l’ordre de trois millions, selon la même source.

Inutile de dire que le retour d’un public en personne et des performances d’actes à succès commercial tels que Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Justin Bieber et Machine Gun Kelly – en plus d’une bagarre choquante sur le tapis rouge impliquant ce dernier – n’étaient pas t assez pour aider le spectacle à remonter le temps, en termes d’audience. Pour référence, les MTV VMA 2015 ont attiré cinq millions de téléspectateurs MTV et près de 10 millions de téléspectateurs au total, contre 11,4 millions de téléspectateurs MTV en 2010.

Néanmoins, plusieurs des performances susmentionnées des VMA 2021 semblaient afficher des chiffres d’audience solides sur YouTube et les réseaux sociaux, et ViacomCBS a déclaré que le « total de minutes consommées » de l’événement est passé de 1,29 milliard en 2020 à 1,4 milliard.

On ne sait pas exactement ce que les tendances globales liées à l’audience signifient pour la viabilité à long terme des émissions télévisées de remise de prix – les dernières éditions des Billboard Music Awards, des Grammys et des BET Awards ayant maintenu une année à deux chiffres – année de baisse d’audience. La tendance, loin de se limiter à l’industrie musicale, est plus visible en termes d’audience des remises de prix en médias visuels, peut-être parce que les cérémonies correspondantes ne bénéficient pas de performances en direct.