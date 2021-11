L’audience d’examen de l’incident de Hamilton-Verstappen est prévue pour demain · .

Annonce | Devenez un supporter et passez sans publicité

Une audience de la FIA aura lieu demain pour décider si un incident survenu entre Max Verstappen et Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Sao Paulo sera réexaminé. Des représentants des équipes Mercedes et Red Bull ont été convoqués pour assister à une réunion à 17 heures, heure locale à Qatar sur le circuit international de Losail où se déroule la course de ce week-end.

Mercedes a soumis sa demande d’examen de l’incident hier, affirmant que de nouvelles preuves pertinentes à l’incident étaient apparues.

Les deux prétendants au championnat se sont échappés à Descida do Lago – quatrième virage – lors de l’incident du 48e tour du Grand Prix de Sao Paulo. À l’époque, les commissaires avaient pris la décision de ne pas enquêter, bien que le directeur de la course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, ait admis plus tard qu’ils n’avaient pas accès aux images embarquées orientées vers l’avant de la voiture de Verstappen à l’époque.

Les images de cette caméra ont été publiées hier. Mercedes devrait utiliser cela pour faire pression pour un réexamen de la décision de ne pas enquêter. Le directeur de l’équipe et jusqu’à trois témoins concernés par l’incident peuvent également être présents, de Mercedes et de Red Bull.

« Selon [article] 14 ISC, cette audience doit déterminer si le droit de révision existe dans cette affaire, c’est-à-dire si « un nouvel élément important et pertinent est découvert qui n’était pas disponible pour les parties demandant la révision au moment de la décision concernée ». une déclaration de l’instance dirigeante du sport.

