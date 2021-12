L’audience d’hier a été l’interaction la plus positive de Crypto avec le gouvernement américain, jamais

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

Hier, le House Financial Services Committee a tenu une audition sur l’avenir des actifs numériques. Chose choquante pour presque tout le monde, le ton était respectueux, collégial et réfléchi, et les législateurs semblaient sincèrement intéressés à travailler pour une meilleure compréhension de l’industrie.

Dans l’épisode d’aujourd’hui, NLW explique pourquoi l’audience s’est sentie différente ainsi que des thèmes clés tels que l’hégémonie du dollar américain et le changement de nom de la crypto en « Web 3 ».

