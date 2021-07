L’audience du 6 janvier nous rappelle que l’attaque du Capitole était un gros problème

La première audience du comité restreint du 6 janvier contenait des récits poignants de quatre agents des forces de l’ordre sur les abus physiques, émotionnels et raciaux qu’ils avaient subis ce jour-là – et a servi d’acte d’accusation contre les républicains qui ont passé ces derniers mois à essayer de minimiser l’insurrection et de détourner critique.

L’un des principaux thèmes de l’audience de mardi était que l’attaque du 6 janvier contre le Capitole était une très grosse affaire – une qui met en péril l’avenir de la démocratie américaine. L’officier de police de DC Michael Fanone a poussé ce point à la maison pendant peut-être le moment le plus mémorable de la procédure, frappant sur une table alors qu’il faisait allusion au désintérêt des dirigeants du GOP comme House Minority Kevin McCarthy, qui boycotte le comité: “L’indifférence montrée à mon collègues est honteux », a-t-il déclaré.

“Rien ne m’a préparé à m’adresser aux membres élus de notre gouvernement qui continuent de nier les événements de ce jour et, ce faisant, trahissent leur serment”, a ajouté Fanone.

Fanone martèle la table comme il le dit, “l’indifférence montrée à mes collègues est honteuse!” “Rien ne m’a préparé à m’adresser aux élus de notre gouvernement qui continuent de nier les événements de ce jour et, ce faisant, trahissent leur serment d’office”, ajoute-t-il pic.twitter.com/LrJOxT0ueh – Aaron Rupar (@atrupar) 27 juillet 2021

Fanone, qui, comme les autres officiers, comparaissait à titre personnel, a expliqué plus tard comment il avait été battu jusqu’à perdre connaissance par des émeutiers et a plaidé pour sa vie en leur disant : « J’ai des enfants !

Les deux républicains du comité, les représentants Liz Cheney (WY) et Adam Kinzinger (IL), ont également critiqué les membres de leur parti pour ne pas avoir traité l’attaque du 6 janvier contre le Capitole avec la gravité qu’elle mérite.

“Le 6 janvier et les jours suivants, presque tous les membres de mon parti ont reconnu les événements de ce jour pour ce qu’ils étaient réellement”, a déclaré Cheney lors de sa déclaration d’ouverture, contrastant cela avec les efforts plus récents pour minimiser l’importance du 6 janvier. “Aucun membre du Congrès ne devrait pas tenter de défendre l’indéfendable, d’entraver cette enquête ou de blanchir ce qui s’est passé ce jour-là.

“Si les responsables ne sont pas tenus pour responsables, et si le Congrès n’agit pas de manière responsable, cela restera un cancer pour notre république constitutionnelle, sapant le transfert pacifique du pouvoir au cœur de notre système démocratique.” – Liz Cheney pic.twitter.com/D8LBl64yn3 – Aaron Rupar (@atrupar) 27 juillet 2021

Le blanchiment est exactement ce que la plupart des membres républicains du Congrès essaient de faire. Prenez la structure de la commission elle-même : pour deux de ses cinq places, McCarthy a choisi de nommer les républicains de la Chambre qui ont voté en janvier contre la certification des résultats des élections en Arizona et en Pennsylvanie. Lorsque la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a refusé de siéger chacun d’eux, McCarthy a décidé de se dissocier complètement du comité.

L’un de ces républicains de la Chambre, le représentant Jim Banks (R-IN), est allé sur Fox News dès la fin de l’audience de mardi et l’a haussé comme “écrit par Nancy Pelosi”.

Un autre républicain qui a voté contre la certification des résultats des élections, le représentant Andy Biggs (R-AZ), s’est adressé à Twitter plus tôt mardi et a demandé l’expulsion de Cheney et Kinzinger de la conférence républicaine de la Chambre.

.@RepLizCheney et @RepKinzinger se sont effectivement retirés de la Conférence républicaine. Nous devrions les aider à sortir en officialisant leur départ. – Représentant Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) 27 juillet 2021

Kinzinger, pour sa part, est devenu à plusieurs reprises ému en interrogeant les agents. S’étouffant, il a conclu en leur disant : « nous vous remercions d’avoir tenu cette ligne. »

“Je ne m’attendais pas à ce qu’aujourd’hui soit aussi émouvant pour moi qu’il l’a été” – Adam Kinzinger s’effondre en félicitant les officiers pour le travail qu’ils ont accompli le 6 janvier pic.twitter.com/JrgPEK0h8P – Aaron Rupar (@atrupar) 27 juillet 2021

“Comme la plupart des Américains, je suis frustré que six mois après qu’une insurrection meurtrière ait percé le Capitole des États-Unis pendant plusieurs heures à la télévision en direct, nous ne sachions toujours pas exactement ce qui s’est passé”, a déclaré Kinzinger à un autre moment. “Pourquoi? Parce que beaucoup dans mon parti ont traité cela comme un autre combat partisan. C’est toxique.

Sans surprise, il ne semble pas que la première audience du comité restreint du 6 janvier ait convaincu les dirigeants républicains de prendre l’insurrection plus au sérieux. McCarthy a déclaré qu’il était coincé dans des réunions et n’en avait rien vu, tandis que McConnell a déclaré aux journalistes qu’il était trop “occupé à travailler”. Mais tous deux ont clairement indiqué il y a des mois qu’avec les mi-mandats de 2022 imminents et le 6 janvier étant un perdant politique pour les républicains, ils voulaient aller de l’avant le plus rapidement possible.

L’audience a fait comprendre que l’insurrection n’était pas une “visite touristique normale”

Les quatre officiers qui ont participé à l’audience de mardi ont humanisé certaines des statistiques de ce jour – 150 officiers blessés et cinq décès, dont quatre partisans de Trump et l’officier Brian Sicknick (il y a une certaine controverse sur sa cause de décès). Chacune de leurs vidéos corporelles respectives de ce jour-là a été diffusée.

Mon Dieu. Les images du 6 janvier de la caméra corporelle de l’officier Fanone sont poignantes et le montrent à un moment donné en train de crier aux insurgés qui l’agressent : « J’ai des enfants ! pic.twitter.com/7QfVPKIVrc – Aaron Rupar (@atrupar) 27 juillet 2021

Alors que des républicains comme McCarthy et Banks ont cherché à détourner l’attention de la façon dont Trump et ses partisans ont encouragé l’insurrection aux échecs de l’application des lois qui ont contribué au envahissement du Capitole, les officiers qui ont témoigné mardi ont lié la rhétorique de Trump aux troubles. Ils ont exhorté le comité restreint à se concentrer sur la situation dans son ensemble.

Il convient de noter que les échecs de la planification de la sécurité ont permis aux insurgés d’écraser les forces de l’ordre et de se rapprocher dangereusement des membres du Congrès – le Sénat a publié le mois dernier un rapport bipartite décrivant certains de ces échecs. Mais ce rapport n’a pas abordé les causes profondes de l’émeute.

“Les émeutiers qui ont tenté d’atteindre le Capitole criaient:” Trump nous a envoyés “”, a déclaré le sergent de la police du Capitole des États-Unis. Aquilino Gonell : “Je me souviens m’être dit : ‘C’est comme ça que je vais mourir.'”

Gonell a déclaré plus tard qu’il considérait les commentaires de Trump sur la façon dont les insurgés étaient en fait une « foule aimante » lors d’une « visite touristique normale » qui « étreignaient et embrassaient » des officiers comme « une excuse pathétique pour son comportement », ajoutant : « Je suis toujours se remettre de ces « câlins et baisers » ce jour-là. (Gonell a témoigné qu’il devra subir plusieurs interventions chirurgicales pour soigner les blessures qu’il a subies ce jour-là.)

Cheney demande au Sgt. Gonell, ce qu’il ressent lorsqu’il entend Trump décrire la foule comme une “foule aimante”. Il dit que c’est ” bouleversant ” et que ” c’est une excuse pathétique pour son comportement, pour quelque chose qu’il a lui-même aidé à créer … Je me remets encore de ces ” câlins et bisous ” ce jour-là ” pic.twitter.com/cnK1s826CE – Aaron Rupar (@atrupar) 27 juillet 2021

Dans l’un des rares moments les plus légers de l’audience, l’officier de DC Daniel Hodges – qui dans l’une des images les plus indélébiles du 6 janvier a été filmé en train d’être écrasé dans une porte du Capitole lors d’une lutte avec des émeutiers – a souligné l’absurdité des républicains comparant l’insurrection à un touriste sortie.

“Eh bien, si c’est comme ça que sont les touristes américains, je peux voir pourquoi les pays étrangers n’aiment pas les touristes américains”, a-t-il déclaré.

L’officier Hodges sur les républicains décrivant les insurgés comme des “touristes”: “Eh bien, si c’est comme ça que sont les touristes américains, je peux voir pourquoi les pays étrangers n’aiment pas les touristes américains.” pic.twitter.com/fmV6I7QEJz – Aaron Rupar (@atrupar) 27 juillet 2021

L’officier du Capitole Harry Dunn – un homme noir qui a témoigné avoir été arrosé d’insultes raciales au Capitole ce jour-là – a félicité Cheney et Kinzinger pour avoir siégé au comité, mais a suggéré l’implication de républicains dans un effort pour aller au fond d’une attaque contre le Capitol ne devrait pas être remarquable.

«Liz Cheney et Adam Kinzinger sont salués comme des héros courageux. Et bien que je sois d’accord avec cette notion, pourquoi ? Parce qu’ils ont dit la vérité ? Pourquoi est-il difficile de dire la vérité ? Je suppose que dans cette Amérique, c’est le cas », a déclaré Dunn.

Officier Dunn : « Liz Cheney et Adam Kinzinger sont salués comme des héros courageux. Et bien que je sois d’accord avec cette notion, pourquoi ? Parce qu’ils ont dit la vérité ? Pourquoi est-il difficile de dire la vérité ? Je suppose que c’est le cas dans cette Amérique. pic.twitter.com/CeBD6kHl7P – Aaron Rupar (@atrupar) 27 juillet 2021

L’audience de mardi visait à donner au comité du 6 janvier un départ émouvant et marquant, et sur ce front, il a réussi. On ne sait pas quand leur prochaine audience publique aura lieu, mais le président du panel Bennie Thompson (D-MS) a récemment déclaré au Washington Post qu’il était prêt à assigner à comparaître des membres républicains du Congrès et peut-être même Trump lui-même.

“Nous suivrons les faits”, a déclaré Thompson au Post. «Je dirais que nous avons besoin d’autant de données factuelles de toutes les personnes impliquées. Et donc cela va du haut vers le bas – cela pourrait être le leadership à la Chambre, cela pourrait être les membres du Congrès, cela pourrait être les financiers des gens qui sont venus à Washington ce jour-là. Il pourrait s’agir de personnes qui ont payé pour l’impression de documents, de personnes qui ont payé pour des appels automatisés, invitant les gens à venir à Washington pour aider à « arrêter le vol ». Tout cela fait partie de l’examen.

Dunn a clôturé l’audience en indiquant que lui et ses collègues officiers soutenaient ce plan visant à avoir une vue d’ensemble.

“Il y a eu une attaque menée le 6 janvier et un tueur à gages les a envoyés”, a déclaré Dunn. « Je veux que vous alliez au fond de cela. »