L’audience du tribunal de B.I commence alors que les fans disent « appuyez-vous sur nous »

in

Le procès de Kim Hanbin a commencé et les fans attendent avec impatience les résultats de l’audience. Le parquet a requis une peine de trois ans de prison assortie d’une amende de 1,5 million de won (environ 1 300 dollars).

Juste avant la première audience, BI a publié une lettre d’excuses. Le joueur de 24 ans a déclaré: “J’admets toutes ces accusations et je réfléchis à moi-même.”

Alors que l’ancien membre d’iKON commence son essai, qui devrait se poursuivre jusqu’au 10 septembre, nous fournirons toutes les mises à jour ici.

CHECK OUT: BTS BILLBOARD ARTICLE: OUTRAGES DE L’ARMÉE À L’ALLÉGATION DE MANIPULATION DE CARTE

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Procès de Kim Hanbin : ce que l’on sait à ce jour

Selon les dernières mises à jour, Kim Hanbin a été inculpé en mai de cette année. Les accusations portées contre la star de la K-pop comprenaient des soupçons d’achat de marijuana et de LSD (diéthylamide d’acide lysergique) en 2016, ainsi que quelques autres drogues.

Lors d’une audience le 26 août, l’accusation a affirmé : « BI a consommé de la marijuana au total trois fois en mars 2016 et avril 2016, et il a également acheté du LSD à cette époque. »

Alors que le procès se déroulera jusqu’au 10 septembre, les détails de la première audience devraient sortir dans quelques heures.

LIRE LA SUITE: GIRLS PLANET 999 EPISODE 4: TEMPS, RANG, O REGARDER EVE VS MIC DROP

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Procès BI: les fans disent “appuyez-vous sur nous” alors qu’ils soutiennent Hanbin

Alors que les fans attendent toujours l’audience, ils ont comblé le cœur de la K-pop avec amour et soutien sur Twitter.

Un tweet touchant disait : « Merci de vous être levé aujourd’hui, de reconnaître toutes vos erreurs. Réfléchissez au fur et à mesure que vous grandissez de plus en plus en tant que personne. Merci d’être toujours courageux. Sur ce, je serai toujours fier d’être appelé votre fan. APPUYEZ-VOUS SUR NOUS HANBIN.

Un deuxième fan a commenté : « Hanbin était à l’âge de 19 ans, traversant sa période la plus difficile. aucun signe d’utilisation n’a été trouvé et il n’a fait de mal à personne. il a quitté son groupe qu’il avait constitué pendant des années et est allé réfléchir pendant 2 ans. qu’a-t-il fait exactement qui équivaut à 3 ans ? »

Un autre fan de BI a spéculé: «Donc, si Hanbin a plaidé / admis les accusations. Je suppose que nous attendons juste la sentence maintenant, n’est-ce pas ? J’espère qu’il obtiendra une peine plus légère pour son admission et sa volonté de réfléchir. Corrige moi si je me trompe. APPUYEZ-VOUS SUR NOUS HANBIN.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Hanbin était à l’âge de 19 ans, traversant sa période la plus difficile. aucun signe d’utilisation n’a été trouvé et il n’a fait de mal à personne. il a quitté son groupe qu’il avait constitué pendant des années et est allé réfléchir pendant 2 ans. qu’a-t-il fait exactement qui fait 3 ans ???? – bijou🍁LS1 le 0910 (@hoelyrosie) 27 août 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Donc, si Hanbin a plaidé / admis les accusations. Je suppose que nous attendons juste la sentence maintenant, n’est-ce pas ? J’espère qu’il obtiendra une peine plus légère pour son admission et sa volonté de réfléchir. ??

Corrige moi si je me trompe. APPUYEZ-VOUS SUR NOUS HANBIN #BI #HANBIN #비아이@shxx131bi131 – étudiant🤣 🧘‍♀️🍀🆔💟⚖️ (@_Lawvexx131) 27 août 2021

Le concert en ligne de Kim Hanbin

Au milieu du procès et de tout ce qui se passe, Kim Hanbin a publié les détails de son concert en ligne après l’énorme succès de son album de retour Waterfall.

Les fans peuvent se connecter le 3 octobre à 12 h KST / 2 octobre à 23 h HE. Vous vous demandez où regarder le concert ? Nous avons tous les détails ici.

Gardez un œil sur cet espace pour toutes les mises à jour sur Kim Hanbin.

Regardez sa chanson à succès ‘Illa Illa’ ici.

Dans d’autres nouvelles, le scandale du « gaslighting » de NCT Lucas a été expliqué ; comment s’est-il excusé ?