L’audience télévisée des American Music Awards 2021 atteint un niveau presque record

L’audience télévisée des American Music Awards (AMA) 2021 a atteint environ quatre millions de téléspectateurs, ce qui est presque identique à l’audience record de l’émission de 2020.

Ceci et d’autres chiffres remarquables ont été révélés dans une nouvelle version publiée, rédigée par ABC et présentant des statistiques fournies par Nielsen. Selon l’analyse concise des audiences télévisuelles et numériques des AMA 2021, le nombre total de téléspectateurs s’élevait à quatre millions pour les premiers, comme mentionné – presque même avec les 4,01 millions de 2020. De même, l’édition 2021 de l’événement de 47 ans a obtenu une note de 1,0 dans le groupe démographique convoité des 18-49 ans, même encore une fois avec celui de 2020.

Le nombre total de téléspectateurs et la cote des AMA 2020 représentaient des creux historiques, le nombre de téléspectateurs ayant diminué de 6,68 millions (et la cote 18-49 étant tombée de 1,7) en 2019. Par conséquent, comme indiqué au début, les AMA 2021 L’audience de la télévision est presque la plus petite de l’histoire, alors que la cote 18-49 est à égalité pour la plus basse à ce jour.

Bien que décourageante, même si les statistiques d’audience des American Music Awards 2021 apparaissent seules, la modeste diminution d’une année sur l’autre est plutôt positive lorsqu’elle est comparée aux pertes d’audience engendrées par les remises de prix concurrentes.

Certes, les Grammys ont été diffusés en mars avec une baisse de plus de 50 % en glissement annuel du nombre total de téléspectateurs (8,8 millions) et une baisse de plus de 60 % en glissement annuel dans le département de notation 18-49 (2,1). En bref, les Golden Globes, les Billboard Music Awards, les BET Awards, les VMA de MTV et les ACM Awards ont également chuté pour atteindre des records d’audience en 2021, bien que subissant des baisses à deux chiffres en glissement annuel, dans presque tous les cas.

Pour référence supplémentaire, les American Music Awards – qui en 2021 ont réservé des représentations de Coldplay, BTS, Olivia Rodrigo, Jennifer Lopez et Måneskin, pour n’en nommer que quelques-uns – en 2016 ont attiré 8,18 millions de téléspectateurs (une note de 2,4) et 9,15 millions de téléspectateurs en 2017 (une note de 2,4 encore une fois).

En ce qui concerne la performance des AMA du lauréat de l’Eurovision Måneskin, il convient de mentionner que les programmes de compétition musicale tels que The Voice s’en sortent relativement bien en termes de taille d’audience, réussissant à surpasser la plupart des spectacles musicaux annuels sur une base hebdomadaire – et plus encore avec finales de la saison. La saison 21 de The Voice devrait se terminer (avec un spectacle en direct) le mardi 14 décembre.

On ne sait pas ce que la baisse généralisée du nombre de téléspectateurs signifie pour la viabilité à long terme des remises de prix ; Le MRC produit les AMA, et un porte-parole n’a pas répondu à la demande de commentaire de DMN sur les cotes d’écoute de la cérémonie en 2021 à temps pour la publication.

Mais le même communiqué qui a révélé les spécificités décevantes de l’audience des AMA 2021 souligne que l’événement était la «diffusion la plus sociale de 2021», avec 46,5 millions d’interactions totales sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram.

Ce nombre marque une augmentation de 39% en glissement annuel, le texte relaie également, contre une hausse de 68% en glissement annuel pour les vues vidéo des AMA 2021, à 24 millions. En gardant à l’esprit tous les détails de la taille de l’audience mis en évidence, la logique suggère que certaines remises de prix passeront entièrement au numérique dans les années à venir, en réorganisant éventuellement leurs publicités et en raccourcissant leur temps d’antenne décidément long dans le processus.