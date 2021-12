L’audio de Brian Kelly de la réunion des joueurs a été divulgué avant LSU

À l’heure actuelle, si vous avez prêté attention au football universitaire, vous savez que Brian Kelly quitte Notre Dame pour LSU après 12 saisons d’entraîneur des Fighting Irish.

Vous êtes également bien conscient de la position de Notre Dame dans le monde du football universitaire – l’équipe est en plein milieu de la course pour une place dans les éliminatoires du football universitaire.

Il est donc tout à fait raisonnable de penser que les gens de Notre-Dame, y compris les joueurs, ne sont pas contents de cela. Et c’est exactement l’ambiance que vous obtenez lorsque vous entendez ce que Brian Kelly aurait dit aux joueurs lors d’une réunion tôt le matin mardi – le site de Notre Dame Rivals.com BlueandGold.com a déclaré avoir obtenu une fuite audio du discours d’adieu de Kelly aux joueurs de Notre Dame.

Il a dit aux joueurs qu’il comprenait que son départ était un choc, mais il l’a appelé trouver une autre opportunité sur laquelle il devait sauter. Il a dit qu’il n’y avait « personne en faute ».

«Et tant de fois, les gens cherchaient une raison à blâmer, ou c’était une raison pour quelque chose – il n’y avait rien ici que de première classe dans tout ce que Notre-Dame a fait pour moi et ma famille. J’ai vu mon séjour ici comme une bénédiction, travaillant avec des hommes incroyables au quotidien. Mais il arrive un moment où vous cherchez dans votre vie une autre opportunité, et j’ai eu l’impression qu’il était temps dans ma vie de relever un autre défi. Et j’ai vu cette opportunité dans une très courte fenêtre et j’ai estimé qu’il était préférable pour moi et ma famille de relever un nouveau défi. Et donc il n’y a personne à blâmer. Il n’y a personne qui soit en faute. Personne n’a rien fait de mal.