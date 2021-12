L’audio de la lune glacée de Jupiter, Ganymède, est absolument effrayant

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble une lune ? Apparemment, la NASA l’a fait. Au cours du week-end, la NASA a partagé un enregistrement audio de 50 secondes de Ganymède, la plus grande lune de Jupiter (et la plus grande de notre système solaire). Plus tôt cette année, le vaisseau spatial de juin de la NASA a survolé la lune massive et a capturé l’audio de la lune.

Voici à quoi ressemble la lune de Jupiter Ganymède

Selon le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, la piste audio a été créée avec des données capturées par Juno le 7 juin. June a utilisé son instrument Waves pour collecter les données. Cet instrument mesurait les ondes électriques et magnétiques produites dans la magnétosphère de Jupiter. La NASA a ensuite déplacé la fréquence de ces ondes dans la plage audio pour créer la piste audio.

« Cette bande originale est juste assez sauvage pour vous donner l’impression de chevaucher alors que Juno passe devant Ganymède pour la première fois en plus de deux décennies », a écrit le chercheur principal de Juno, Scott Bolton, dans l’annonce. « Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre le changement brusque vers des fréquences plus élevées vers le milieu de l’enregistrement, ce qui représente l’entrée dans une région différente de la magnétosphère de Ganymède. »

Les données capturées lors du survol sont toujours en cours d’analyse et la NASA travaille à la création d’un modèle des données Waves.

Les efforts continus de la mission Juno

Source de l’image : NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

Bolton a présenté l’enregistrement lors de la réunion d’automne de l’American Geophysical Union. La mission Juno, lancée en 2011, vise à faire progresser notre compréhension de la formation de planètes géantes comme Jupiter. Il vise également à explorer le rôle qu’ils ont joué dans la création de notre système solaire. C’est un plan noble, et la bande-son fournie par ce récent survol nous donne encore plus de données sur lesquelles construire.

Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur des planètes comme Jupiter et sa lune, Ganymède. En fait, le plus proche que nous ayons atteint du Ganymède lui-même est de 645 milles. June a réussi à voyager qui s’est terminé lors de son 34e voyage autour de Jupiter au cours de cette dernière mission. À l’époque, le vaisseau spatial se déplaçait à une vitesse de 41 600 mph.

On ne sait pas exactement ce que cet enregistrement nous dira à long terme. Ce que nous savons, c’est que les bips et boops aigus qui composent l’enregistrement sont intrigants. En fait, la première fois que je l’ai écouté, je n’ai pas pu m’empêcher de sentir un frisson me parcourir le dos.

Nos efforts pour comprendre et explorer les mondes au-delà du nôtre semblent enfin progresser. La NASA continue de collecter des données sur Mars et nous en apprenons lentement davantage sur les forces à l’origine de la création de notre propre planète.