L’AUDIO est-il une opportunité d’achat après la correction actuelle ?

Audius AUDIO / USD s’est affaibli par rapport à ses récents sommets au-dessus de 3 $, enregistrés le 17 septembre, à 1,83 $, alors que le prix actuel s’élève à 2,4 $.

Le risque de nouvelles baisses n’est pas encore terminé, le niveau de support critique est de 2 $, et si le prix le casse, cela pourrait être le début d’une tendance à la baisse plus importante.

Plateforme de partage et streaming de musique

Audius est une plate-forme de partage et de diffusion de musique qui permet aux artistes de se connecter avec des fans pour partager du contenu monétisé exclusif. Audius est construit sur les blockchains Ethereum et Solana et a déjà dépassé les cinq millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Cette plateforme a été conçue pour offrir à chacun la liberté de distribuer et de monétiser son contenu, et il y a actuellement plus de 100 000 artistes sur Audius.

Les noms bien connus incluent Diplo, Odesza, Skrillex, Weezer et deadmau5 et avec Audius, créer de la musique ne nécessite plus une équipe de producteurs et d’ingénieurs du son. Les artistes peuvent également générer des enregistrements immuables et horodatés pour leur travail créatif avec Audius.

Tout dans Audius est gouvernable, et le symbole de gouvernance de cette plate-forme est AUDIO. Audius est géré par une communauté de détenteurs de jetons plutôt que par une entité centralisée avec le poids du vote directement corrélé au pari $ AUDIO sur les services à valeur ajoutée.

Les jetons AUDIO ont trois points de fonctionnalité : la sécurité, l’accès aux fonctionnalités et la gouvernance. Tout AUDIO misé dans le cadre du protocole gagnera en poids de gouvernance, tandis que les parieurs pourront également accéder à des fonctionnalités exclusives avec des jetons misés en garantie.

Audius a un haut niveau de sécurité, tandis que l’équipe derrière ce projet comprend des experts en blockchain, des entrepreneurs, des ingénieurs et des audiophiles.

Dès les premiers jours d’Audius, toutes les personnes impliquées ont travaillé sans relâche pour créer une infrastructure de distribution de musique qui peut être utilisée par n’importe qui, n’importe où, n’importe quand.

Audius s’est associé à Tik Tok en août et, en vertu de cet accord, les utilisateurs peuvent récupérer n’importe laquelle de leurs chansons sur le service de streaming et l’exporter directement vers TikTok. Forrest Browning, co-fondateur et chef de produit chez Audius, a ajouté :

L’un des défis pour les artistes musicaux sur TikTok était d’exporter leur travail vers la plate-forme pour l’inclure dans une vidéo. Les moyens actuels d’obtenir de la nouvelle musique sur l’application sont compliqués et de mauvaise qualité, et un partenariat avec Audius résoudra ces problèmes.

Audius travaille en permanence sur de nouvelles fonctionnalités et mises à jour, qui sont très importantes pour étendre son écosystème.

La popularité de cette plateforme augmente dans le monde entier, tandis que de plus en plus d’échanges proposent des crypto-monnaies AUDIO.

L’AUDIO reste sous pression

Source des données : tradingview.com

Audius (AUDIO) se négocie actuellement en dessous de ses récents sommets, mais si le prix dépasse la résistance de 3 $, cela indiquera de négocier AUDIO.

Le prochain objectif de cours pourrait se situer aux alentours de 3,5 $ ; néanmoins, si le prix tombe en dessous du support de 2 $, ce serait un signal de « vente » fort.

résumé

Audius est une plate-forme de partage de musique décentralisée, détenue par la communauté et contrôlée par les artistes qui offre à chacun la liberté de distribuer et de monétiser son contenu. D’un point de vue technique, l’AUDIO reste sous pression, le niveau de support critique est à 2$, et si le prix le casse, cela pourrait être le début d’une tendance baissière plus importante.

L’article L’AUDIO est-il une opportunité d’achat après la correction actuelle ? est apparu en premier sur Invezz.