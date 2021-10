L’audio multicanal et la prise en charge de Wacom sont disponibles dans les environnements Mac distants avec Teradici CAS

Lors d’Adobe MAX, Teradici a annoncé des fonctionnalités intéressantes pour des performances élevées lors de l’accès à distance aux Mac à l’aide de Teradici CAS, notamment l’audio multicanal, PCoIP Ultra Auto-Offload, AV-Lock, la collaboration et la compatibilité des appareils Wacom.

« Avec Teradici CAS, les diffuseurs ont la liberté d’adapter leurs flux de travail aux besoins uniques de l’équipe de production ou de création, où qu’ils se trouvent, y compris des options de travail hybrides », a déclaré Ziad Lammam, responsable mondial de la gestion des produits Teradici, HP. « Les créateurs peuvent collaborer en toute sécurité sur des fichiers vidéo avec la même qualité et la même réactivité qu’en studio tout en respectant des délais éditoriaux serrés, malgré le fait que les éditeurs travaillent à distance. » « Adobe® Creative Cloud® permet aux créatifs de donner vie à leurs idées », a déclaré Sue Skidmore, responsable des relations avec les partenaires, Adobe Video. « Avec l’annonce d’aujourd’hui à Adobe MAX, Teradici CAS lance de nouvelles fonctionnalités qui offrent des capacités à distance, ce que nous savons que les créatifs Adobe apprécieront. Combiné à la riche expérience utilisateur que Teradici CAS offre avec Premiere Pro et After Effects, il n’y a pas de limites à où le processus créatif peut avoir lieu.

Teradici CAS a été une solution clé pour les professionnels de la diffusion qui ont besoin d’accéder en toute sécurité à leurs Mac hautes performances pour la création de contenu, les environnements de salle de rédaction, les graphiques à l’écran et les effets numériques tout en travaillant dans des environnements distants et hybrides. Grâce au protocole d’affichage à distance Teradici PCoIP, les actifs et les informations de l’entreprise restent situés en toute sécurité dans un réseau de contenu sur site, mais peuvent être utilisés de n’importe où.

Plus tôt cette année, Teradici a annoncé la prise en charge de Teradici CAS pour le Mac fonctionnant dans des centres de données sur site et des environnements de cloud public. Tous les points de terminaison PCoIP existants de Teradici, y compris les clients macOS (y compris les Mac Apple à base de silicium), Windows, Linux, les clients zéro PCoIP et les clients légers compatibles PCoIP peuvent se connecter à un environnement hôte macOS. Cette solution donne aux administrateurs informatiques un contrôle total sur leur infrastructure pour choisir n’importe quelle combinaison de centre de données, de système d’exploitation et d’application lorsqu’ils permettent aux employés de se connecter à distance. Le support Teradici CAS pour les hôtes Mac avec Apple Silicon est prévu pour l’été prochain.

