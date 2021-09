L’audio sans perte en vaut-il la peine ?

Lily Katz / Autorité Android

Table des matières

01L’audio sans perte expliqué02Services de streaming sans perte03Limitations de la qualité audio Bluetooth04Le streaming sans perte en vaut-il la peine ?

Le streaming de musique sans perte est le nouveau jeu en ville lorsqu’il s’agit des meilleurs abonnements musicaux. Promettant un son de qualité supérieure par rapport aux formats de compression avec perte auxquels nous avons affaire depuis des années, le marketing s’écrit lui-même. Bien que ceux d’entre vous qui bercent encore un CD physique, les collections FLAC aient une longueur d’avance sur le jeu en streaming depuis un certain temps.

Mais, comme nous le savons, les vendeurs d’huile de serpent adorent l’industrie audio. Alors, le streaming audio sans perte vaut-il vraiment l’abonnement ? Voici un aperçu des avantages, des inconvénients, des réalités et, fondamentalement, de tout ce que vous devez savoir sur le monde des services de streaming musical sans perte.

Qu’est-ce que l’audio sans perte ?

Lorsque vous diffusez de la musique à partir d’Internet, la compression de fichiers est indispensable, du moins si vous ne voulez pas consommer votre allocation de données en quelques heures. La compression se divise en deux catégories distinctes, avec et sans perte. La compression avec perte supprime certaines données du fichier d’origine pour économiser de l’espace, tandis que la compression sans perte vous offre une reproduction entièrement fidèle sans perte lors de la décompression. De toute évidence, cela a déclenché un débat de longue date sur les différences de qualité audio.

La compression avec perte est basée sur une compression psychoacoustique conçue pour découper des bits de données audio que vous ne pouvez pas entendre pour obtenir des taux de compression très élevés – d’où le terme “avec perte”. Des études montrent que cela fonctionne très bien, sans différence perceptible entre le matériel source et un fichier avec perte à haut débit. Cependant, ces options de streaming de musique populaires financées par la publicité et abordables utilisent souvent des débits binaires avec perte aussi bas que 128 kbps. Cela peut entraîner une perte de qualité perceptible lors de l’écoute avec un casque d’écoute de haute qualité.

La compression avec perte permet d’économiser sur les données mais sans perte offre une qualité sonore exacte à la source

Les fichiers musicaux sans perte utilisent des algorithmes d’encodage spécialement conçus pour une compression audio optimale afin de réduire la taille des fichiers sans compromettre la qualité. Décompressez un fichier sans perte et vous obtenez une version exacte de la source. Les types de fichiers sans perte, y compris FLAC et ALAC d’Apple, peuvent offrir des taux de compression allant jusqu’à 50 %.

Tailles de fichier stéréo (16 bits 44,1 kHz)WAVAIFFFLAC (typique)MP3 (320Kbps)MP3 (192Kbps)

Tailles des fichiers stéréo (16 bits 44,1 kHz) :

1 minute

WAV :

10,6 Mo

AIF :

10,6 Mo

FLAC (typique) :

6,4 Mo

MP3 (320Kbit/s) :

2,4 Mo

MP3 (192Kbps) :

1,4 Mo

Tailles des fichiers stéréo (16 bits 44,1 kHz) :

4 minutes

WAV :

41,6 Mo

AIF :

41,6 Mo

FLAC (typique) :

24,9 Mo

MP3 (320Kbit/s) :

9,6 Mo

MP3 (192Kbps) :

5,6 Mo

Tailles des fichiers stéréo (16 bits 44,1 kHz) :

1 heure

WAV :

635 Mo

AIF :

635 Mo

FLAC (typique) :

381 Mo

MP3 (320Kbit/s) :

144 Mo

MP3 (192Kbps) :

84 Mo

Pour une comparaison rapide, regardons les tailles de données. Une piste de quatre minutes avec compression avec perte atteint environ 3,8 Mo à 128 kbps ou 9,6 Mo à 320 kbps, tandis qu’un équivalent CD à 1 411 kbps pèse 42 Mo, et une piste Hi-Res 24 bits 192 kHz est un colossal 277 Mo. Sur une heure d’écoute, la différence pourrait se situer entre seulement 60 Mo et plus de 4 Go de données consommées. Les types de fichiers sans perte peuvent réduire la taille des fichiers CD à environ 25 Mo par piste et à moins de 400 Mo pour une heure de streaming.

Les services de streaming sans perte garantissent que vous écoutez toujours la meilleure qualité disponible. Mais avec l’inconvénient d’une consommation de données plus élevée que les pertes.

Comparaison des services de streaming musical sans perte

Si vous êtes à la recherche d’un service de streaming musical sans perte, vous en avez quelques-uns parmi lesquels choisir. En fait, presque tous les grands noms de l’espace proposent désormais de la musique sans perte dans le cadre d’un abonnement standard ou en option. Cependant, ces services varient considérablement en fonction du débit audio, du taux d’échantillonnage et du prix.

La liste ci-dessous offre un aperçu comparatif rapide des services de streaming musical sans perte les plus populaires du secteur.

Apple Musique — 24 bits 48 kHz (192 kHz nécessite un DAC), 9,99 $/9,99 £/9,99 €

Amazon Musique HD — 24 bits 192 kHz, 9,99 $/9,99 £/9,99 € (Prix : 7,99 $/7,99 £9/7,99 €

Deezer Hi-Fi — 16 bits 44,1 kHz, 14,99 $/14,99 £/14,99 €

Spotify Hi-Fi — À confirmer

Hi-Fi de marée — 24 bits 192 kHz, 19,99 $/19,99 £/19,99 €

Qobuz — 24 bits 192 kHz, 14,99 $/14,99 £/19,99 €

La qualité du CD est aussi bonne que votre oreille peut entendre et consomme moins de données à diffuser que la haute résolution, je ne choisirais donc pas un service de streaming basé uniquement sur les spécifications de débit. Au lieu de cela, la taille de la bibliothèque et des fonctionnalités de l’application aura beaucoup plus d’influence sur votre expérience d’écoute qu’un taux d’échantillonnage plus élevé. Surtout si vous prévoyez d’écouter avec vos écouteurs Bluetooth, comme nous l’explorerons ci-dessous.

Streaming audio sans perte et Bluetooth

Adam Molina / Autorité Android

Une règle d’or pour l’audio est que votre son n’est aussi bon que le maillon le plus faible de la chaîne. Vous pouvez payer pour un son Hi-Res, mais des haut-parleurs ou des écouteurs de mauvaise qualité peuvent rendre cet investissement sans valeur. Il en va de même pour le Bluetooth, qui a historiquement été l’un des maillons les plus faibles de la chaîne audio.

Par exemple, les AirPods Pro d’Apple ne prennent en charge que l’AAC avec perte, il ne sert donc à rien d’acheter Apple Music pour ses fichiers sans perte dans ce cas. Bien que AAC, aptX et LDAC soient des codecs avec perte au son solide, ils compressent toujours votre audio sans perte, en particulier les versions Hi-Res. Certes, compresser à partir d’une source de haute qualité est toujours mieux que de recompresser une source de mauvaise qualité.

Les codecs Bluetooth compressent fortement les sources audio Hi-Res sans perte

Le problème est que Bluetooth n’est pas capable de supporter les débits binaires élevés requis par l’audio sans perte. Vous pouvez en savoir plus sur les limitations de Bluetooth ci-dessous. La clé à retenir est que si vous avez l’intention d’écouter de la musique exclusivement via des écouteurs sans fil, investir dans un son de qualité sans perte ne vaut probablement pas la peine par rapport à un abonnement de compression avec perte décent. C’est-à-dire, à moins que vous n’envisagiez d’investir dans certaines des dernières technologies Bluetooth.

Suivant: Pourquoi vous devriez vous soucier de l’audio Bluetooth sans perte (et pourquoi vous ne devriez pas)

Actuellement, le seul codec audio Bluetooth sans perte annoncé est aptX Lossless de Qualcomm. Qualcomm propose une lecture au bit près de la qualité CD (16 bits 44,1 kHz) via Bluetooth à l’aide de ce codec et d’appareils à ratio optimisé Snapdround Sound. Le LDAC de Sony offre également une lecture de qualité CD presque sans perte à 990 kbps, bien que tous les appareils n’offrent pas une expérience de lecture sans problème à ce débit. Si vous payez pour une source sans perte, vous aurez besoin d’un appareil de lecture et d’un casque équipé de ces codecs également.

Pour ceux qui possèdent une collection de musique Hi-Res ou un service de streaming sans perte, la lecture sans perte via Bluetooth semble hors de portée dans un avenir prévisible. Bien que LDAC et aptX Adaptive prennent en charge la lecture avec perte 24 bits, 96 kHz.

Un abonnement de streaming musical sans perte en vaut-il la peine ?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Alors mettons tout ça ensemble – le streaming audio sans perte est-il important et un abonnement en vaut-il la peine ? Eh bien, comme la plupart des choses, cela dépend.

Si vous disposez d’une configuration d’enceintes haut de gamme ou d’une paire d’écouteurs, vous êtes le mieux placé pour utiliser un son sans perte. Ceux qui sont en déplacement auront besoin d’une allocation de données plus généreuse et de produits prenant en charge les codecs Bluetooth haut de gamme pour tirer le meilleur parti de la qualité audio disponible. Et rappelez-vous, ne tombez pas dans le jeu du marketing : l’audio de qualité CD est aussi bon que vous n’en aurez jamais besoin.

Les clients qui écoutent généralement de la musique dans des environnements moins idéaux, comme dans les transports en commun ou au gymnase, ne bénéficieront pas d’une musique de qualité sans perte. De même, le coût et la consommation de données ne valent pas la peine si vous utilisez une paire d’écouteurs plus abordable comme principal outil d’écoute.

Le streaming avec perte conviendra à tous, sauf aux plus pointilleux des consommateurs audio

Les différences entre les services de streaming sans perte et leurs équivalents décents avec perte sont faibles, voire imperceptibles. Vous ne le remarquerez qu’en comparant des sources sans perte à de la musique particulièrement compressée provenant de services subventionnés par la publicité, et même dans ce cas, vous aurez besoin d’une très bonne paire d’écouteurs ou de haut-parleurs. La compression sans perte peut bien se vendre, mais la compression avec perte sonne toujours bien. Vous avez vraiment besoin d’une paire d'”oreilles en or” et du bon équipement tout au long de votre chaîne audio pour repérer les différences.