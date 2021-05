L’audit de sécurité indépendant de Surfshark ne détecte aucun problème grave

Vous avez besoin que votre VPN soit sécurisé pour qu’il remplisse la fonction de protection de votre vie privée, bien que vous deviez souvent prendre au mot le fournisseur de services que son infrastructure est à la hauteur. Ce n’est plus le cas avec Surfshark car il vient de subir un audit de sécurité par les chercheurs indépendants Cure53 où “aucun problème grave n’a été détecté”.

Des audits indépendants de ce type sont effectués périodiquement par les fournisseurs de VPN les plus importants et les plus fiables afin que des experts tiers évaluent les failles ou les vulnérabilités en matière de sécurité. Le dernier audit de Surfshark remonte à 2018, ce qui était l’un des obstacles lorsque nous avons classé les meilleurs fournisseurs de VPN. Avoir un rapport à jour est un énorme avantage pour ceux qui recherchent un VPN sécurisé.

Cure53 a eu accès à cinq serveurs VPN Surfshark en mars 2021 pour son audit et a fait quatre découvertes liées à la sécurité, qui “résidaient toutes dans le domaine des faiblesses générales” avec un niveau de gravité moyen ou inférieur. Cela “devrait être interprété comme un bon signe pour les propriétés de sécurité et de confidentialité du serveur Surfshark et de la configuration VPN”, selon Cure53.

À la suite de son audit, Cure53 a confirmé que deux des quatre défauts avaient été corrigés, les deux autres étant également considérés comme ayant été traités de manière appropriée.

Le rapport d’expertise de Cure53 confirme un bon résultat global et une “prémisse de sécurité très solide chez Surfshark”. L’équipe de test a également ajouté qu’il n’y a “aucun doute que les responsables de Surfshark ont ​​une compréhension claire des défis de sécurité et de confidentialité associés au fait d’être un fournisseur de VPN”.

Le PDG de Surfshark, Vytautas Kaziukonis, a déclaré:

“Avoir un réseau sécurisé de milliers de serveurs est une grande responsabilité, nous devions donc avoir un avis d’expert indépendant sur la façon dont nous faisons. Nous nous sommes assurés de réagir rapidement à toutes les recommandations afin qu’aujourd’hui nous soyons encore plus confiants de livrer. sur la sécurité attendue par nos clients. “

