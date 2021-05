L’audit du vote de Trump en Arizona est un gâchis par conception ⋆ .

– du Salon

Tout connaisseur de la folie de droite peut en témoigner: cela ne devient pas plus étrange que le carnaval de la théorie du complot qu’est le «audit» du vote en Arizona des élections de 2020 qui se déroulent dans le comté de Maricopa.

L’audit – qui a été ordonné par les sénateurs républicains des États afin de plaire à leur maître, Donald Trump – n’a aucun impact juridique et ne peut pas changer les résultats de l’élection, peu importe ce que Trump aime insinuer à ses partisans. Joe Biden a remporté ce comté par plus de 45000 voix, le genre de marge que tout effort de recomptage légitime n’aurait jamais une chance de clôturer, car les efforts de recomptage trouvent rarement plus d’une poignée de bulletins de vote qui ont été mal comptés en premier lieu.

Mais, bien sûr, ce n’est pas un recomptage légitime.

Comme le New York Times l’a rapporté vendredi matin, c’est peut-être l’épisode le plus déraisonnable de l’effort croissant du Parti républicain pour soutenir le mensonge de l’ancien président Donald J. Trump selon lequel il a remporté l’élection. Les bulletins de vote «reçoivent des examens au microscope et à la lumière ultraviolette, apparemment pour répondre à des allégations non fondées selon lesquelles des bulletins de vote frauduleux contenaient des filigranes visibles sous la lumière UV» et «[u]Des citoyens formés tentent de trouver des traces de bambou sur les bulletins de vote de l’année dernière, essayant apparemment de prouver une théorie du complot selon laquelle l’élection a été entachée de faux votes en provenance d’Asie.

Le tout est comme essayer de faire cuire un gâteau à partir d’une recette, mais en remplaçant le sucre et le beurre par de la poudre de fée et de la morve de lutin, puis en le jetant au soleil au lieu de le mettre au four pour le cuire.

Katie Hobbs, la secrétaire d’État de l’Arizona, en a finalement eu marre cette semaine et a envoyé mercredi une lettre à l’agent de liaison de l’audit du Sénat, l’avertissant: «Bien que les théoriciens du complot encouragent sans aucun doute ces types d’inspections – et fournissent peut-être un soutien financier parce que de leur utilisation – ils ne font rien d’autre que de marginaliser davantage le professionnalisme et l’intention de cet «audit». »

Tout cela est vrai, bien sûr, mais voici la partie la plus sombre: tout est par conception.

Les théories du complot, les bulletins de vote mal traités, le mépris général pour la sécurité, les faits ou même un minimum d’équité dans le processus? Tout est délibéré. L’ensemble de ce processus est une production dramatique, mise en place pour Trump et la base du GOP, pour illustrer à quel point il serait facile de voler des élections si leur peuple pouvait simplement prendre le contrôle des conseils électoraux des États.

Appelez ça du théâtre du coup d’État.

Il s’agit de susciter l’enthousiasme pour les efforts continus du GOP pour saper la démocratie et installer la minorité conservatrice blanche au pouvoir par la tricherie. Il s’agit de renforcer la conviction du Parti républicain qu’il a le droit de gouverner, quel que soit le nombre d’Américains qui les rejettent aux urnes. Si la manipulation des bulletins de vote et les théories du complot sont nécessaires pour y parvenir, qu’il en soit ainsi. C’est pourquoi les républicains ne sont pas gênés de voir à quel point ce faux audit est ridicule. C’est censé être ridicule, précisément parce que plus c’est ridicule, plus cela mine la foi et la confiance dans le concept même d’élections libres et équitables.

Il y a une tendance dans les médias grand public et même progressistes à voir les théories du complot de droite à travers un prisme de crédibilité. Les journalistes et les experts regardent les sondages montrant, par exemple, que 70% des républicains pensent que Biden n’a pas remporté suffisamment de voix pour être président et parlent de la façon dont ces gens vivent dans une telle bulle de désinformation qu’ils ne peuvent même pas comprendre les bases. réalités.

Ce que cette approche ne prend pas en compte, c’est que, pour les conservateurs, les faits importent moins que les justifications. Comment ils peuvent croire à de telles absurdités n’est pas aussi important que pourquoi ils croient à de telles absurdités.

Peu importe que les accusations selon lesquelles Biden ait volé les élections soient fausses. Ce qui compte, c’est que ces accusations fournissent la justification morale des efforts futurs des républicains pour voler les élections. Peu importe que les théories du complot sur les filigranes et le bambou n’aient aucun fondement dans la réalité. Tout ce qui compte, c’est que c’est un tas de choses que les républicains peuvent dire qui leur permettent de faire valoir qu’ils ont le droit de rejeter les bulletins de vote des gens qui ont voté pour les démocrates.

«Il y a une croyance de longue date à droite que les victoires du Parti démocrate sont intrinsèquement frauduleuses», a écrit jeudi Jonathan Chait du New York Magazine.

Ce n’est certainement pas une croyance obtenue grâce à une évaluation sincère et juste des preuves. C’est davantage un article de foi et qui justifie de plus en plus, pour les républicains, leur fidélité à gagner à tout prix. Si cela signifie rejeter tous les votes des États qui ont voté pour Biden, qu’il en soit ainsi. Si cela signifie spolier des théories du complot de plus en plus invraisemblables comme prétexte pour lancer des votes démocrates, ils sont d’accord. Il ne s’agit pas vraiment de faits, mais plutôt de polir et d’affiner les mensonges et les stratégies qui les rapprocheront de la capacité de réussir ce que Trump n’a pas fait, à savoir voler une élection.

Le faux audit en Arizona fonctionne, pour la droite, tout comme Occupy Wall Street l’a fait pour la gauche: comme un théâtre du possible. Mis à part les préoccupations morales, bien sûr. Personne ne pensait vraiment que la mainmise de la classe des investisseurs sur notre politique serait détruite par quelques campeurs du parc Zuccotti. Pourtant, le drame et l’intrigue de tout cela ont attiré l’attention sur la cause et, sans doute, jeté les bases du virage vers la gauche que nous voyons actuellement au sein du Parti démocrate.

De la même manière, peu de gens à droite pensent pouvoir annuler les élections de 2020 avec ce faux audit. Mais tout cela envoie un signal sur la façon dont les élections peuvent être volées par le GOP à l’avenir. Et les républicains agissent rapidement pour transformer ce fantasme en réalité, en adoptant des lois pour exclure les électeurs qu’ils perçoivent comme trop libéraux et, peut-être plus important encore, pour prendre le contrôle des commissions électorales. Le ridicule de l’audit de l’Arizona aide les conservateurs à imaginer ce que l’avenir pourrait leur réserver et comment ils pourraient transformer le véritable décompte des bulletins de vote en un cirque similaire qui leur permettrait de faire disparaître tous ces votes incommodes pour les démocrates.

Les libéraux regardent les singeries en Arizona et tressaillent parce que tout est si indigne, avec des gens qui jettent des théories du complot comme des idiots. Mais ce que nous ne comprenons souvent pas, c’est que, pour le droit absolu, la dignité n’a aucune importance. Rien ne compte que la puissance. Si vous avez suffisamment de pouvoir, après tout, vous êtes celui qui dicte le sens de concepts comme «dignité» et «vérité».

C’est pourquoi le clownisme de Trump est si excitant pour ses partisans. Il a prouvé, maintes et maintes fois, que peu importe le genre d’idiot pompeux que vous êtes, car le pouvoir signifie que les gens doivent de toute façon vous embrasser le cul. Les libéraux peuvent rire autant que nous le voulons. Les républicains savent que s’ils réussissent dans leurs efforts pour mettre fin à des élections libres et équitables, ils seront les derniers à rire.

