L’audit électoral du Wisconsin détaille de nombreux problèmes avec le processus électoral de 2020

Le Bureau d’audit législatif du Wisconsin a publié vendredi son audit de l’élection présidentielle de 2020, détaillant les nombreux problèmes et problèmes qu’il a trouvés dans la façon dont l’élection a été administrée.

Le panel non partisan a examiné les données électorales de centaines de villes et municipalités du Wisconsin, ainsi que les plaintes écrites concernant les élections générales.

Selon le rapport, la commission d’examen recommande des dizaines de changements dans la façon dont l’État organise les élections, ainsi que l’adoption ou la révision de certaines lois électorales.

L’une des principales préoccupations décrites dans le rapport était « l’administration incohérente » de la loi électorale par les fonctionnaires de tout l’État. Les vérificateurs ont recommandé qu’une formation plus poussée soit requise pour les personnes désireuses de devenir fonctionnaires électoraux.

L’utilisation d’urnes électorales était également un sujet de discorde au sein du panel, les membres suggérant que l’État devait adopter un ensemble de «règles uniformes» concernant les urnes, et ne pas laisser la décision aux responsables du comté ou de la ville.

Bien que le rapport détaille abondamment les moyens par lesquels l’État peut améliorer l’administration des élections, il n’a trouvé aucune preuve d’une fraude électorale généralisée.

« Malgré les inquiétudes concernant les procédures électorales à l’échelle de l’État, cet audit nous a montré que l’élection était en grande partie sûre et sécurisée », a déclaré le coprésident du panel, le sénateur de l’État républicain Robert Cowles. « J’espère que nous pourrons désormais examiner les modifications de la loi électorale et les mesures de responsabilité des agences de manière bipartite sur la base de ces recommandations non partisanes. »

Les auditeurs ont fourni 30 recommandations pour des domaines d’amélioration pour la Commission électorale du Wisconsin tout en identifiant 18 points que la législature doit traiter.

