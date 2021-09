L’auditeur de Patisserie Valerie condamné à une amende de 2,3 millions de livres sterling pour “manque de compétence” avant l’effondrement

Grant Thornton a déclaré qu’il continuerait à défendre une action en justice contre lui par les liquidateurs de Patisserie Valerie // L’auditeur de Patisserie Valerie Grant Thornton a été condamné à une amende de 2,34 millions de livres sterling après enquête par FRC // Les audits effectués en 2015, 2016 et 2017 ont donné Patisserie Valerie un bilan de santé irréprochable // C’était avant qu’il ne révèle une fraude potentielle en 2018 et que la pâtisserie Valerie s’effondre par la suite

L’auditeur et cabinet d’expertise comptable de Patisserie Valerie, Grant Thornton, a été condamné à une amende de 2,34 millions de livres sterling après qu’une enquête a révélé un “manque grave de compétence” dans ses audits.

Grant Thornton a échoué dans son travail principal consistant à vérifier que les états financiers étaient « exempts d’anomalies significatives, qu’elles soient causées par une fraude ou une erreur », a constaté le chien de garde de la comptabilité.

Les audits effectués en 2015, 2016 et 2017 ont donné à la Pâtisserie Valérie un bilan de santé irréprochable – avant de révéler une fraude potentielle en 2018 et de s’effondrer par la suite, entraînant la perte de 70 magasins et plus de 900 emplois.

Grant Thornton “a manqué les signaux d’alarme” et n’a pas remis en question les informations fournies par la direction, selon les conclusions du Financial Reporting Council (FRC).

Le FRC a décidé d’une sanction de 4 millions de livres sterling pour Grant Thornton, mais a réduit la somme après que la société a admis son comportement.

Il a également émis une « réprimande sévère », a ordonné à l’entreprise de payer les frais de justice et a ordonné des mises à jour annuelles sur la façon dont elle travaille pour résoudre les problèmes à l’origine de l’échec.

L’associé de mission d’audit de Grant Thornton, David Newstead, a été condamné à une amende de 87 750 £ et interdit pendant trois ans d’effectuer des audits légaux.

Le FRC a constaté que dans chacun des trois audits, il y avait eu « de graves violations… souvent répétées d’année en année ».

Grant Thornton a déclaré qu’il continuerait de défendre une action en justice contre lui par les liquidateurs de Patisserie Valerie.

