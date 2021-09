L’audition à l’aveugle de Gymani fait tomber la mâchoire d’Ariana (VIDEO) ⋆ 10z viral

in

Au cas où vous l’auriez manqué, The Voice de NBC est de retour et la saison 21 s’annonce comme l’une des meilleures à ce jour avec l’ajout de la nouvelle coach Ariana Grande.

Alors que nous nous dirigeons vers la deuxième partie des auditions à l’aveugle, nous donnons aux téléspectateurs un aperçu exclusif d’une artiste talentueuse qui marque la compétition avec ses débuts. Gymani est l’un des espoirs audacieux de The Voice qui s’attaque à nul autre que la propre chanson de l’entraîneur Ariana, “pov” pour son audition à l’aveugle.

Dans le clip ci-dessus, la réaction à la voix stellaire de Gymani ne prend que quelques secondes, car Blake Shelton et Ariana s’empressent d’appuyer sur leurs boutons pour avoir une chance de la recruter pour leurs équipes. Non loin derrière se trouve John Legend qui appuie également sur son bouton juste au moment où la mâchoire d’Ariana tombe de pure stupéfaction devant la présence sur scène et la voix de Gymani.

Finalement, Kelly Clarkson appuie également sur son bouton donnant à cette artiste talentueuse un tour de 4 chaises pour sa performance. Submergé par la réponse, Gymani lève les yeux et remercie pour l’expérience, tout comme Ariana le dit: “c’est votre chanson maintenant, prenez-la.”

Lorsque les entraîneurs interrogent Gymani sur elle-même, la mère de deux enfants révèle qu’elle n’a que 23 ans et qu’elle est originaire d’East Point, en Géorgie. D’après la réaction d’Ariana, Gymani pouvait tout faire et elle serait impressionnée par l’entraîneur qui la taquinait avec admiration devant l’interprète en disant: “Je ne me souviens pas où je suis ni ce qui se passe.”

“Je suis honorée que vous ayez chanté ma chanson et je serais tellement honorée de vous avoir dans mon équipe”, a ajouté Ariana. Alors qu’il était temps pour les entraîneurs d’impressionner Gymani pour avoir la chance de la recruter pour leurs équipes, Kelly a déclaré: “Votre voix est la raison pour laquelle ce spectacle existe.”

Avec des compliments comme ceux-ci, il est difficile de deviner qui Gymani choisira comme entraîneur. Regardez le clip ci-dessus pour un aperçu de son audition à l’aveugle, et ne manquez pas l’équipe qu’elle rejoint lors de la première de la partie 2 de la saison 21 le 21 septembre sur NBC.

La voix, Saison 21, “The Blind Auditions Premiere, Part 2”, mardi 21 septembre, 8/7c, NBC