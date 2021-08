L’audition d’Aleyda Ortiz dans Nuestra Belleza Latina

. Aleyda Ortiz a remporté la huitième saison de NBL en 2014

En 2014, Nuestra Belleza Latina a fait sa huitième saison, où la Portoricaine Aleyda Ortíz, qui avait alors 25 ans, a été la gagnante.

La jeune portoricaine, qui était déjà une experte des concours de beauté, car elle venait de concourir à Miss Univers Porto Rico, où elle s’est classée deuxième, a fait preuve de beaucoup de sécurité et de discipline puisqu’elle a frappé aux portes de l’émission de téléréalité Univision, auditionnant dans la ville de Miami.

Là, Aleyda est venue piétiner, en raison de sa présence physique imposante, ainsi que de sa classe et de sa grâce de mannequin.

Lors de l’audition, Aleyda Ortíz a été interrogée sur ce qu’elle avait à l’époque et qu’elle considérait comme la différenciant du reste des candidats pour avoir le vrai laissez-passer pour continuer à progresser dans la compétition, et elle n’a pas hésité à répondre avec confiance.

« S’il y a quelque chose qui me différencie des autres, ce serait qu’à chaque instant je suis moi-même, et j’essaie de le vivre pleinement. Profitez de chaque opportunité et de tout ce que je ressens », a répondu la reine portoricaine.

Aleyda a auditionné dans une robe couleur saumon qui montrait son anatomie stylisée, qui, selon elle, a révélé dans son interview, n’était pas la même il y a des années, car dès son plus jeune âge et jusqu’à 22 ans elle souffrait de surpoids, ce qui la faisait se sentir victime d’intimidation et de problèmes d’estime de soi.

Dans son audition pour entrer dans l’émission de téléréalité, qui revient sur les écrans en novembre, dans ce qui sera sa 12e édition, Aleyda Ortíz a également défilé dans un bikini noir, avec lequel elle a affiché ses charmes, et cela parce qu’à cette époque c’était indispensable pour avoir une silhouette élancée, il l’a aidée à entrer dans le Manoir de la Beauté.

Au cours de son entretien pour chercher le vrai laissez-passer, la Portoricaine a expliqué ce qu’elle aimait le plus dans son corps et ce qu’elle aimait le moins et a déclaré qu’elle s’acceptait et se valorisait de tout son être, voyant tout comme un complément.

“J’aime mes yeux. Je parle beaucoup avec mes yeux… il y a un dicton qui est le reflet de notre âme, et avec mes yeux j’aime projeter ce qui est en moi », a déclaré la Portoricaine, ajoutant qu’elle aimerait travailler davantage ses jambes.

De cette façon, avec beauté, sécurité, remerciement et authenticité dans sa personnalité, Aleyda a su conquérir le laissez-passer royal, qui à cette occasion ne lui a pas été donné par la table des juges, mais c’était plutôt la reine Marisela Demontecristo qui était en chargé de le lui remettre en train de l’attendre avec d’autres candidats.

Après cet exploit, Aleyda est entrée dans la huitième saison de Nuestra Belleza Latina, où elle a gagné avec un grand favoritisme dès le début, et a tenu sa promesse qu’elle crierait d’excitation et sauterait sur scène lorsqu’elle serait couronnée.

La huitième saison de Nuestra Belleza Latina est sortie à l’écran le 16 février et s’est terminée le 18 mai 2014.

Aleyda Ortiz a été la deuxième Portoricaine à remporter Nuestra Belleza Latina, après Vannesa de Roide.