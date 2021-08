L’audition d’Ana Patricia à Nuestra Belleza Latina

. Ana Patricia Gámez a remporté Nuestra Belleza Latina en 2010

2010 a été l’année où le grand rêve a commencé pour Ana Patricia Gámez, qui à l’époque s’appelait Ana Patricia González, portant le nom de son mari d’alors.

La jeune Mexicaine a décidé de tout mettre en œuvre pour essayer de trouver un laissez-passer pour pouvoir concourir à Nuestra Belleza Latina, et avec le soutien de son mari de l’époque, qu’elle a décrit comme son principal soutien dans la recherche pour atteindre l’émission de téléréalité Univision. , Ana Patricia a assisté aux auditions du concours, pleine de confiance et d’optimisme.

Cela s’observe dans les vidéos qui hantent YouTube, depuis le moment de l’audition de l’ancienne reine de beauté, où l’on a clairement remarqué que le Mexicain arrivait en trombe.

Jouer

Le meilleur d’Ana Patricia à NBLRvivez les expériences de la gagnante de Nuestra Belleza Latina 2010. Voir plus de vidéos NBL sur youtube.com/show?p=HJR7XmhXVuQ Regardez plus de vidéos de NBL sur youtube.com/show?p=HJR7XmhXVuQ2010-05 – 24T15 : 08 : 12Z

Vêtue d’une mini-robe noire sans manches, avec laquelle elle affichait sa silhouette stylisée, Ana Patricia s’est présentée devant la table des juges des auditions, de la quatrième saison de Nuestra Belleza Latina, composée d’Osmel Sousa, Lupita Jones et Piolín Sotelo.

Voir dans ce lien le moment complet de l’audition et ce qu’Ana Patricia a dit par la suite à propos de ce moment.

Lors de l’audition, Ana Patricia a impressionné par sa stature et son élégance, ainsi que par sa beauté naturelle, qui a été saluée par les juges. Le test qu’ils lui ont fait était de faire un segment de présentation, et des années plus tard, après s’être souvenue de son audition, elle a avoué que cela lui avait donné beaucoup de paix de savoir qu’ils ne l’avaient pas mise à marcher en bikini.

Jouer

C’est ainsi que s’est déroulée l’audition d’Ana Patricia à NBLOsmel Sousa a surpris Ana Patricia avec la vidéo de son audition à Nuestra Belleza Latina. Réveillez l’Amérique avec les dernières nouvelles et le meilleur du divertissement : potins, jeux, concours, conseils utiles et invités spéciaux. Présenté par : Karla Martinez, Satcha Pretto, Alan Tacher, Johnny Lozada, Ana Patricia et William Váldez. Pour voir plus de vidéos… 2014-09-03T16: 03: 36Z

Un autre détail qu’elle a révélé, et qu’elle a compris plus tard comme un signe prémonitoire, est qu’à l’audition elle a présenté une ceinture identique à celle que Lupita Jones avait ce jour-là, qui était initialement drôle, et qu’elle considérait comme un détail que portent les reines.

Malgré sa beauté indéniable, tout au long de la compétition et même après avoir gagné, Osmel Sousa n’avait pas grande confiance que le vainqueur de la quatrième saison de Nuestra Belleza Latina triompherait à la télévision.

Jouer

C’est ainsi que s’est déroulée l’audition d’Ana Patricia à NBLOsmel Sousa a surpris Ana Patricia avec la vidéo de son audition à Nuestra Belleza Latina. Réveillez l’Amérique avec les dernières nouvelles et le meilleur du divertissement : potins, jeux, concours, conseils utiles et invités spéciaux. Présenté par : Karla Martinez, Satcha Pretto, Alan Tacher, Johnny Lozada, Ana Patricia et William Váldez. Pour voir plus de vidéos… 2014-09-03T16: 03: 36Z

“Elle était un peu idiote”, a déclaré la soi-disant Beauty Czar dans une émission spéciale sur le spectacle. «Elle a pleuré pour tout. J’avais peur”.

Puis Osmel a admis qu’il était très impressionné de voir l’évolution avec laquelle Ana Patricia a assumé son chemin dans les médias, et cinsluo a dit qu’il était fier d’elle, au point qu’il la considère comme l’une des meilleures reines qui a été choisie dans le concours.