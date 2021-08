L’audition de Clarissa Molina dans Nuestra Belleza Latina

. Clarissa Molina a été la gagnante de Nuestra Belleza Latina VIP

Clarissa Molina est l’une des reines emblématiques de Nuestra Belleza Latina, et bien que sa simplicité et son charisme soient devenus deux de ses principales caractéristiques, en 2015, lorsque la jeune femme a concouru pour la première fois dans la téléréalité, elle était sur le point de rater le occasion, en raison d’une perception erronée d’elle par les juges qui ont fait son audition.

Ce n’est pas seulement l’un des souvenirs les plus mémorables de l’émission de téléréalité Univisión, mais cela a également servi à donner à la belle dominicaine une touche de publicité dès le début du concours.

Lors de son audition au concours, Clarissa a impressionné par sa beauté et son allure, et bien que Daniel Arenas soit tombé amoureux de la belle jeune femme, Verónica Bastos et JOmari Goyso ont remis en question la simplicité de la candidate et lui auraient refusé le laissez-passer parce qu’ils la voyaient comme une ” femme arrogante.

Arrogant? Peut-être, mais Clarissa Molina a pris son laissez-passer Jomari a renvoyé Clarissa parce qu'elle semblait trop arrogante, mais Osmel s'est rendu à New York pour lui donner son laissez-passer.

Clarissa est arrivée avec une grande confiance, quelque chose que Jomari et Verónica n’aimaient pas beaucoup, et dans son dialogue avec les juges, elle a mentionné qu’elle était prête à être la première dominicaine Nuestra Belleza Latina à l’époque, quelque chose qu’elle n’a pas réalisé cette année-là, car Francisca Lachapel a remporté le titre en 2015.

“Tu sais ce qui m’arrive, que je te vois comme arrogante… ‘Je suis très jolie ma reine, je vais passer par ici'”, a déclaré Verónica Bastos en la voyant très sérieuse, ce à quoi la jeune femme a dit que cette perception était la plus éloignée de la réalité.

Clarissa Molina est la reine de Nuestra Belleza Latina VIP !La dominicaine a été couronnée gagnante de la dixième édition de Nuestra Belleza Latina. Le soutien du public a toujours été présent dans cette belle réalisation.

«Très humble, cent pour cent humble. Arrogant, jamais dans la vie », a déclaré le dominicain, qui avait l’air extrêmement sérieux, un produit des nerfs.

L’audition de la jeune femme, qui dans cette édition de l’émission s’est finalement classée quatrième, et en 2016, a été sacrée Our VIP Beauty, a fait beaucoup parler, car en voyant que le jury ne l’avait pas acceptée, le président de la table des jurés, Osmel Sousa, fit sensation et se rendit lui-même chez Clarissa à New York pour lui remettre le laissez-passer royal.

Lors de sa visite au domicile de la reine, Osmel s’est même excusé pour la façon dont le jury a répondu et a déclaré qu’ils “ne savaient pas ce qu’ils faisaient” … de toute évidence, les réprimandes n’incluaient pas Daniel Arenas, qui a toujours montré son goût pour Clarissa, dont il a prédit qu’elle gagnerait le concours.

Miss Univers 2015 – Clarissa Molina | République dominicaine (Top 10) 🇩🇴Miss République dominicaine 2015. Après que Clarissa ait terminé sa compétition à Nuestra Belleza Latina, Clarrisa a participé à Miss République dominicaine 2015 représentant la province d'Espaillat où elle a finalement été couronnée gagnante, gagnant le droit de représenter le pays à le concours Miss Univers 2015. Pia Wurtzbach des Philippines a été couronnée par Paulina Vega Miss Univers 2014.

Clarissa Molina a auditionné à New York le 4 octobre 2014, et la suite appartient à l’histoire puisqu’elle s’est facilement placée dans le cœur des juges et du public, qui l’ont conduite en 2016 à réaliser son rêve d’être Nuestra Belleza Latina.

En décembre 2015, après sa première tentative pour la couronne Nuestra Belleza Latina, Clarissa a représenté la République dominicaine dans Miss Univers, où elle était demi-finaliste, puis, en 2016, elle est revenue à l’émission Univision pour remporter la couronne.