L’audition de Greydis Gil dans Nuestra Belleza Latina

. Greydis Gil a remporté la troisième saison de Nuestra Belleza Latina en 2009

Han pasado ya más de 14 años desde que Univisión estrenó el reality show Nuestra Belleza Latina, y una de las ganadoras más recordadas del programa de televisión es Greydis Gil, la cubana que encantó al público y al jurado con su sencillez, disciplina y con su histoire de vie.

Et dans ce que les fans de la communicatrice et de l’actrice considèrent comme une relique et un trésor, nous partageons ici l’audition que la Cubaine a faite pour participer à Nuestra Belleza Latina en 2009, où dès le début elle a su enchanter les juges qui Ils ont donné le passer à la compétition.

A 27 ans à l’époque, et quelques années après avoir quitté son Cuba natal, où elle a quitté sa famille, la candidate a auditionné à Miami devant le jury qui l’a élue.

Jouer

Nuestra Belleza Latina 2009 Greydis Gil2020-07-23T15: 20: 44Z

A noter que bien que Greydis soit devenu célèbre en 2009, avec son triomphe, il avait également tenté de remporter la couronne lors de la deuxième édition de l’émission de téléréalité, où il n’a pas réussi à dépasser le groupe des 12 demi-finalistes, comme le lui a rappelé Osmel Sousa. , qu’il a toujours considérée comme un exemple de persévérance.

Le jour de l’audition pour le programme, la Cubaine est arrivée vêtue d’une jupe crayon noire et d’une chemise jaune, ce qui la rendait très élégante. Et bien qu’elle ne soit pas très grande, avec sa grâce et sa confiance, à partir de ce moment, elle a plu et fait très bonne impression.

Jouer

NUESTRA BELLAZA LATINA 2009 GREIDYSla grande finale coronasion de greidis LE GAGNANT2009-05-18T04: 01: 39Z

“Je suis une fille heureuse et battante… Je suis sortie avec des vêtements de rechange et un sac de rêves”, a déclaré Greydis en parlant avec le jury, qui n’est pas seulement resté aux pieds de la jeune femme avec sa grâce et son charisme. , mais avec son histoire difficile. “Je quittais ce que j’aime le plus dans la vie, c’est-à-dire ma mère, mais je savais que le sacrifice en vaudrait la peine”, a ajouté à l’époque l’éventuel vainqueur de la troisième saison de Nuestra Belleza Latina.

Jouer

Greidys Gil a toujours le laissez-passer qui lui a donné sa place dans la compétition en 2009 | NBL El Reencuentro Sans perdre l’enthousiasme qui la caractérisait depuis le concours, c’est ainsi que la Cubaine est apparue dans ce premier épisode de cette spéciale, où elle s’est également pass ils ont reçu les filles qui ont été sélectionnées pour le concours lors des castings. Après avoir été reine de la NBL, Greidys s’est imposée comme une star du feuilleton et est aussi… 2020-07-13T23: 00: 08Z

Un détail que la communicatrice, qui a réussi à faire carrière en tant que présentatrice avant de se consacrer pleinement à son rôle de mère et d’épouse, a avoué dans un spécial qu’il y avait de Nuestra Belleza Latina en 2019, c’est qu’elle a toujours comme trésor le laissez-passer royal qu’a donné le jury lors de son audition.

Jouer

VidéoLa vidéo liée à cela était l’audition de greydis gil lorsqu’il a participé à notre beauté latina2021-07-27T14: 46: 33-04: 00

“J’ai le laissez-passer et je l’aurai, car je le garde avec beaucoup d’amour”, a déclaré Greydis lors de cette réunion. “La vérité, c’est que je me sens si fière… et ma famille, comme je l’ai dit depuis, est la chose la plus importante”, a ajouté l’ancienne reine de beauté, qui a finalement pu amener sa mère et son frère aux États-Unis, se sentir complet.