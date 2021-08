L’audition “Price Is Right” de Mike Richards fuit au milieu de “Jeopardy!” Sortir

Péril! Le producteur exécutif Mike Richards rêvait d’animer un jeu télévisé depuis des années et avait d’abord jeté son dévolu sur The Price Is Right. Avant de devenir le producteur exécutif du jeu télévisé de jour bien-aimé, il a auditionné pour remplacer Bob Barker, une légende aussi aimée qu’Alex Trebek, en 2007. Cette cassette d’audition a finalement été divulguée sur YouTube vendredi, le lendemain du jour où Richards a abandonné l’animation de Jeopardy. !.

La bande d’audition dure un peu plus de 18 minutes et commence avec la date de tournage de l’émission, le 12 mars 2007, plusieurs mois avant que Drew Carey ne fasse ses débuts en tant que successeur de Barker. La vidéo est un épisode entièrement produit de Price Is Right, couvrant la première moitié de l’émission. Nous pouvons voir comment Richards aurait interagi avec les concurrents et même comment il réciterait les règles à Plinko. On ne sait pas qui a posté la vidéo, mais c’est un regard intéressant sur un univers alternatif.

Après que Richards n’ait pas obtenu le poste, il est resté chez The Price Is Right. En août 2008, Variety a annoncé qu’il avait été embauché en tant que co-producteur exécutif de l’émission dans le cadre de ses “efforts pour attirer un public plus jeune”. Richards, qui a précédemment animé Beauty and the Geek et produit le lien le plus faible, est resté à The Price is Right tout au long de la saison télévisée 2018-2019. Par la suite, Sony Pictures Television l’a embauché pour remplacer Harry Friedman en tant que producteur exécutif de Jeopardy! et Roue de la Fortune.

Après que Variety ait rapporté que Richards était en pourparlers pour devenir le remplaçant permanent de Trebek après une saison pleine d’hôtes invités, le mandat de Richards à The Price Is Right a fait l’objet d’un examen minutieux. Tout d’abord, les poursuites impliquant des modèles ont été révélées. Dans un cas, le mannequin Lanisha Cole a affirmé qu’elle avait été licenciée à tort et souvent humiliée pendant le mandat de Richards. L’affaire a finalement été réglée en 2013, et Richards a été démis de ses fonctions de défendeur avant que le règlement ne soit conclu. Dans un autre procès, Richards a été accusé d’avoir fait des remarques désobligeantes sur les femmes enceintes.

Richards a ensuite adressé les allégations dans une note à Jeopardy! membres du personnel. “Il s’agissait d’allégations faites dans des conflits du travail contre l’émission”, a-t-il écrit en partie. “Je veux que vous sachiez tous que la manière dont mes commentaires et mes actions ont été caractérisés dans ces plaintes ne reflète pas la réalité de qui je suis ou comment nous avons travaillé ensemble sur The Price is Right. Je sais de première main à quel point il est spécial de être parent. C’est la chose la plus importante au monde pour moi. Je ne dirais rien pour manquer de respect à la grossesse de qui que ce soit et j’ai toujours soutenu mes collègues dans leur parcours parental.”

Malgré cette situation, Sony a quand même nommé Richards le prochain hôte permanent de Jeopardy ! le 11 août, avec l’actrice Mayim Bialik animant des émissions spéciales aux heures de grande écoute. Puis, le 18 août, la journaliste de The Ringer, Claire McNear, a publié un exposé sur les commentaires offensants de Richards lors de The Randumb Show, un podcast qu’il a animé de 2013 à 2014 et qui devait se concentrer sur la production de The Price Is Right. Richards s’est également excusé pour ces commentaires et le podcast a été mis hors ligne.

Le 20 août, Richards et Sony ont annoncé qu’il n’hébergerait plus Jeopardy! et une nouvelle série d’hôtes invités prendra le relais la saison prochaine. Richards a filmé cinq épisodes avant la publication du rapport de The Ringer, et ceux-ci seront toujours diffusés en septembre. Richards restera producteur exécutif pour le moment.