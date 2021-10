Laudrup se prononce sur la possible arrivée de Xavi au Barça

30/10/2021 à 19:23 CEST

Michel Laudrup, celui qui était footballeur barcelonais, a parlé avec Efe de la situation actuelle de Barcelone et de la possibilité que Xavi Hernández finisse par être l’entraîneur des Blaugrana.

Laudrup, qui était footballeur barcelonais de 1989 à 1994, lorsqu’il s’est rendu au Real Madrid, s’est rendu à Londres, au Tottenham Hotspur Stadium, pour assister au duel entre les « Spurs » et Manchester United et a assisté à Efe pour revoir l’actualité Blaugrana.

Question : Que pensez-vous du départ de votre ancien coéquipier barcelonais Ronald Koeman ?

Réponse : Ça fait toujours mal de voir un entraîneur qui doit partir. Ça fait partie de la vie des coachs, quand il faut changer quelque chose, le premier qui tombe c’est le coach, quelle que soit la ligue.

Q : Comment Barcelone reste-t-il après cela ?

R : Barcelone traverse une période très difficile, tout le monde le sait, ils ont une très grosse dette, selon ce qu’ils disent au club. Personne ne sait ce qui va se passer. Le moment est très difficile.

Q : Que doit faire l’équipe pour s’améliorer ?

R : A court terme, cette saison, il faut encore gagner des matchs, c’est le seul moyen de retrouver un peu de positivité. Il faut obtenir des résultats sur le terrain pour grimper dans le classement. Que dans la ligue.

En Ligue des champions, ils ont encore une chance, même s’ils ont perdu contre le Bayern et Benfica, ils ont maintenant une bonne chance contre le Dinamo Kiev. C’est un jeu très important. S’ils ne commencent pas à gagner des matchs en championnat, c’est compliqué

Q : Comment voyez-vous l’arrivée de Xavi sur le banc ?

R : Je ne sais pas, je préfère ne pas donner d’avis car on ne sait pas encore s’il viendra. Quand il arrivera, il sera possible d’en parler.

Q : Pensez-vous que vous serez prêt pour un banc aussi difficile et droit en ce moment ?

R : C’est impossible à dire, parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Il y a des moments où une personne sans grande expérience sur un banc le fait très bien et puis il y a des exemples d’un autre type. Il suffit de penser à Guardiola et Zidane, ou Lampard ici à Londres et Pirlo. Parfois ça va bien et parfois ça va mal. Vous ne pouvez jamais savoir avec certitude.