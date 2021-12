Laugh Factory Hollywood lève plus d’un million de dollars pour le musée de Pearl Harbor

Lire du contenu vidéo

L’attaque de Pearl Harbor est l’une des grandes tragédies de l’histoire américaine – certainement pas de quoi rire, mais les comédiens de la côte ouest ont sorti leurs meilleures blagues pour amasser de l’argent pour un musée honorant l’événement historique… et en bonne santé, nous signifie 7 chiffres.

The Laugh Factory a organisé mardi un téléthon virtuel – marquant le 80e anniversaire de Pearl Harbor – ici à Hollywood … où des bandes dessinées comme Paul Rodriguez, Sherri Berger, Cuisinier danois, Alonzo Bodden, Donnell Rawlings et Aida Rodriguez, pour n’en nommer que quelques-uns, est sorti pour un stand-up au nom de la collecte de fonds pour le musée de l’aviation de Pearl Harbor.

Le musée se trouve à Honolulu, où le siège a réellement eu lieu – et l’argent collecté leur est versé directement, afin qu’ils puissent continuer et rendre encore plus hommage aux héros qui se sont battus et sont morts.

Quoi qu’il en soit, l’ensemble a fini par être un énorme succès … avec des sources nous disant qu’environ 1,63 million de dollars au total ont été collectés depuis le week-end dernier – lorsque toute cette campagne a débuté. Une majorité de cet argent, nous dit-on, a été offerte par un donateur anonyme… soi-disant une légende dans le monde de l’aviation. Mardi même, nos sources disent qu’environ 300 000 $ ont été donnés.

BTW, cet effort pour honorer les anciens combattants et les soldats tombés au combat a eu une apparition spéciale – la fin Bob l’espoirsa propre fille, Linda, était sur place pour prononcer quelques remarques … perpétuant l’héritage de son père consistant à répandre l’humour et la joie parmi nos membres des forces armées.

Une histoire sympa tout autour, c’est sûr.