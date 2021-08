L’augmentation de la chaleur sur notre planète bat des records depuis 125 000 ans, et cela devrait vous inquiéter | Vie

Les experts du changement climatique montrent peu d’espoir que la hausse des températures puisse être limitée à 1,5 °C au cours des prochaines années.

La planète continue de se réchauffer, malgré le fait que différents gouvernements du monde tentent d’atténuer les effets du changement climatique, nous nous aventurons dans un siècle prochain au cours duquel il sera pratiquement impossible de vivre dans la plupart des régions actuelles de la planète. , obligé de déplacer la population vers d’autres zones, jusqu’alors plus inhabitées.

Et est-ce que la dépendance mondiale aux combustibles fossiles a tellement réchauffé notre planète que même la température de surface a déjà augmenté de 1,1°C par rapport à la moyenne 1850-1900C’est ce que souligne un nouveau rapport du GIEC publié dans la revue Nature.

Et est-ce que le Groupe d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques (GIEC) déclarent que ce niveau d’augmentation n’avait pas été observé depuis la dernière période glaciaire, il y a environ 125 000 ans, et c’est long.

Et c’est que la température globale de la Terre a augmenté d’environ 1,1 °C au cours des dernières décennies, battant des records non battus depuis la dernière ère glaciaire. Fondamentalement, ce rapport du GIEC montre à quel point les températures peuvent augmenter si les émissions de gaz à effet de serre continuent de se déverser dans l’atmosphère, tout en proposant également dans ses lignes les projections les plus fiables publiées à ce jour par les climatologues du XXIe siècle.

La meilleure estimation du GIEC reste à 3°C, bien qu’avec une fourchette qui se situerait entre 2,5°C et 4°C. Cette nouvelle estimation provient des enregistrements climatiques dans lesquels les circonstances anciennes et modernes sont comparées, bien qu’elle marque une légère amélioration par rapport à la dernière fourchette de réchauffement estimée qui est passée de 1,5 ° C à 4,5 ° C qui a été faite en 2013 .

Le changement climatique va affecter gravement la Méditerranée. Selon une étude, dans 100 ans, le niveau de la mer montera d’un mètre et la température sera de 5 degrés plus élevée.

Suivant les tendances actuelles, et sous une augmentation modérée, les températures moyennes mondiales passeraient de 2,1°C à 3,5°C. C’est au-dessus de l’estimation prédite par les pays signataires de l’accord de Paris sur le climat de 2015, où une fourchette limite entre 1,5 °C et 2 °C a été estimée.

Mais le rapport est décevant, car ils prétendent que même si les gouvernements réduisaient fortement les émissions de gaz à effet de serre, les projections montrent une augmentation globale des températures au-delà du seuil de 1,5°C dans les années à venir.

Dans tous les cas, les experts soulignent qu'”il est encore possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius”. Alors au moins il le considère Maisa rojas, auteur principal et coordinateur du nouveau rapport et directeur du Centre de recherche sur le climat et la résilience de l’Université du Chili. Cela ne serait possible « que s’il y avait des réductions immédiates, rapides et à grande échelle de tous les gaz à effet de serre », dit-il.