L’augmentation des importations de thé est très préoccupante

D’un autre côté, les exportations de thé ont été touchées, comme en témoigne la baisse de la quantité exportée et de la valeur réalisée, a déclaré Bhansali.

L’augmentation des importations de thé en Inde est un sujet de grande préoccupation et serait préjudiciable au secteur du thé, selon l’Association des planteurs unis de l’Inde du Sud (UPASI), l’organisme faîtier des planteurs. Prashant Bhansali, président de l’UPASI, a déclaré dans un communiqué de presse qu’au cours du premier trimestre (janvier-mars) de l’année en cours [2021] l’importation a montré un bond significatif de 139,36 % d’une année sur l’autre.

« Les importations de thé au cours de l’année 2020 ont été estimées à 23,40 millions (M.Kgs) contre 15,85 M.Kgs l’année précédente, soit une augmentation de 47,63%. Le secteur national du thé a été témoin d’une augmentation des coûts de production en raison du coût élevé des intrants et des coûts salariaux élevés et toute consommation plus élevée de thés par l’importation aura un effet révélateur sur ce secteur qui s’adresse à une grande partie de la population résidant dans les zones reculées. ,” il ajouta.

Le thé est une agro-industrie importante qui emploie 2,12 producteurs de lakh et 11,65 travailleurs de lakh, dont plus de 70% sont des femmes et donc très importante du modèle de croissance inclusive poursuivi par le gouvernement indien. Cinquante pour cent de la production du pays provient du secteur des petits producteurs, rapporte l’UPASI.

Les produits des plantations, y compris le thé, ont été exposés à la concurrence internationale depuis avril 2001, lorsque les restrictions quantitatives ont été levées conformément aux engagements pris dans le cadre de l’OMC. La signature de l’Accord de l’ASEAN en 2009 avait ouvert davantage le marché indien du thé aux pays producteurs de plantations comme l’Indonésie et le Vietnam.

En vertu de l’Accord de l’ASEAN, les droits d’importation ont été progressivement réduits depuis 2009 pour le thé et le tarif d’importation actuel pour les pays de l’ASEAN, l’Indonésie et le Vietnam est de 45%. L’importation de thé du Népal dans le cadre de la SAFTA est à droit nul.

Bhansali a suggéré que le gouvernement de l’Inde devrait surveiller de près l’importation de thé et également mettre en œuvre les dispositions du Tea (Distribution & Export) Control Order 2005, chaque fois que nécessaire.

« Par exemple, les exportations de thé ont diminué de 42 430 tonnes en 2020 et la tendance à la baisse s’est poursuivie au cours des quatre premiers mois de 2021. Bien qu’une certaine reprise soit attendue sur le front des exportations, la pénurie de conteneurs, en particulier de conteneurs de qualité alimentaire et l’augmentation du fret les frais s’étaient avérés être un obstacle pour les exportations de plantations, y compris le thé en provenance d’Inde », a-t-il déclaré.

Au milieu de ces inconvénients, le non-paiement du MEIS à partir du 1er avril 2020 et l’arrêt du régime lui-même à partir du 31 décembre 2020, sans aucun nouveau régime d’incitation en place, ont ajouté une difficulté supplémentaire à la situation de détresse existante, a-t-il ajouté.

