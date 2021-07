L’augmentation des impôts européens d’Apple est probable alors que l’Irlande vacille

in

Le taux d’imposition européen d’Apple devrait passer de 12,5% à 15%, malgré la réticence de l’Irlande à imposer un taux plus élevé.

Apple a basé son siège européen en Irlande et a historiquement canalisé la plupart de ses revenus des 27 pays de l’UE à travers le pays afin de bénéficier du faible taux d’impôt sur les sociétés qui y est appliqué…

Arrière-plan

L’approche d’Apple consistant à déclarer tous ses revenus européens en Irlande a déjà été contestée dans certains pays au fil des ans. L’Italie, par exemple, a accusé Apple d’évasion fiscale en omettant de déclarer plus de 1,3 milliard de dollars de revenus via ses magasins en ligne et ses magasins de détail. Apple a réglé cela discrètement en payant la totalité de la taxe due sur ses ventes italiennes. Mais de nombreuses ventes européennes continuent d’être enregistrées en Irlande.

Apple semblait prêt à faire ses adieux à sa facture fiscale de 12,5 % en Irlande lorsqu’un accord a été conclu entre les pays du G7 et l’Union européenne sur un minimum global de 15 %.

Cependant, l’Irlande a par la suite suggéré qu’elle pourrait chercher à « négocier un compromis » qui lui permettrait de continuer à facturer un taux inférieur.

L’augmentation des impôts européens d’Apple est probable

Le New York Times rapporte que l’Irlande et les entreprises qui bénéficient de son faible taux d’imposition sont plutôt calmes depuis la conclusion de l’accord.

L’Irlande risque de donner l’impression qu’elle veut priver les autres pays de leur juste part des recettes fiscales – et le gouvernement de Dublin a été réticent dans ses déclarations sur la question. Le ministère des Finances a refusé les demandes d’entretien et n’a pas répondu aux questions écrites. De même, les entreprises multinationales qui ont profité du régime d’imposition réduite ont été manifestement silencieuses, refusant les demandes de discuter de la question.

Mais les commentateurs s’attendent à ce qu’il augmente à contrecœur le taux à 15% afin de protéger sa position internationale. Il trouvera ensuite d’autres moyens d’offrir des allégements fiscaux et réglementaires qui lui permettront de rester une base prisée des géants de la technologie.

Les critiques disent que la politique industrielle axée sur la fiscalité a fait son temps et mettent en garde le gouvernement contre le risque de la position de l’Irlande avec les États-Unis et le reste de l’Europe en menant une bataille qui risque d’être perdue d’avance. « Le gouvernement semble déterminé à montrer au monde que l’Irlande est un État voyou », a déclaré cette semaine une chronique du Irish Times. « Il est incroyablement stupide de clouer nos couleurs sur le mât d’un navire en perdition » […] L’Irlande pourrait, par exemple, continuer à offrir ce qu’on appelle la Knowledge Development Box, un taux spécial de 6,25 % pour les revenus liés aux brevets des entreprises et à d’autres droits de propriété intellectuelle. Les analystes disent que l’Irlande pourrait signer l’accord, porter son taux d’imposition des sociétés à 15 % et augmenter ses revenus sans un risque énorme que les entreprises déplacent leur siège européen sur le continent. […] “L’Irlande a beaucoup bénéficié de l’avantage fiscal qu’elle a procuré aux multinationales”, a déclaré Ricardo Amaro, économiste principal chez Oxford Economics à Dublin. «À l’avenir, ils devront élaborer une stratégie qui s’appuie sur des outils non fiscaux tels qu’un environnement réglementaire stable et une main-d’œuvre qualifiée pour attirer les investissements.»

Photo : Adeolu Eletu/Unsplash

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :