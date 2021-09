L’augmentation des retraites de l’État sera plus élevée que prévu – Rishi Sunak face à un nouveau casse-tête | Politique | Nouvelles

in

Le gouvernement avait travaillé sur l’hypothèse que l’inflation culminera à 3,9% cette année, selon Express.co.uk. Mais la crise énergétique qui sévit dans le pays a conduit à une révision des prévisions.

Plus tôt ce mois-ci, la secrétaire au Travail et aux Pensions, Therese Coffey, a annoncé que le gouvernement suspendait le triple verrouillage de ses retraites.

Le mécanisme, introduit pour la première fois par le gouvernement de coalition en 2010, assurerait une augmentation substantielle des paiements chaque année.

Les retraites augmenteraient en fonction des gains moyens, de l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC), ou de 2,5 pour cent, selon le plus élevé des deux.

La pandémie de coronavirus avait fait craindre que les salaires moyens ne montent en flèche jusqu’à 8% en raison du retrait de millions de travailleurs en congé.

Mme Coffey a déclaré qu’en raison de “l’anomalie statistique”, le gouvernement annonçait une pause d’un an sur le triple verrouillage et que les pensions pour 2022-2023 n’augmenteraient que du plus haut taux d’inflation ou de 2,5%.

« Au moment où nous avons pris des décisions difficiles pour redresser les finances publiques qui ont impacté les travailleurs, comme le gel des seuils d’impôt sur le revenu des particuliers aux niveaux actuels, [the triple lock] ne serait pas juste », a-t-elle déclaré aux députés aux Communes.

Le chancelier Rishi Sunak s’est demandé comment réduire la dette du Royaume-Uni.

Le Trésor a emprunté plus de 400 milliards de livres sterling depuis le début de la pandémie, portant la dette totale à plus de 2 000 milliards de livres sterling.

La suppression temporaire du triple verrouillage est l’une des nombreuses mesures adoptées par M. Sunak dans le but de réduire le déficit alors que le pays sort de la pandémie.

Les initiés disent que sur la base des chiffres précédemment fournis par la Banque d’Angleterre, le ministère du Travail et des Pensions s’attendait à ce que l’inflation de l’IPC culmine à 3,9%.

La Banque d’Angleterre a déclaré dans un communiqué : “L’inflation de l’IPC devrait encore augmenter à court terme, pour atteindre un peu plus de 4% au quatrième trimestre 2021, en grande partie en raison de l’évolution des prix de l’énergie et des biens.

“La hausse importante des prix de gros au comptant et à terme du gaz depuis le rapport d’août représente un risque à la hausse pour les projections d’inflation du MPC à partir d’avril 2022.”

Si les prévisions s’avèrent exactes, cela signifie que la pension de l’État augmentera l’année prochaine d’un montant plus important que prévu initialement par le gouvernement.

La flambée des prix du gaz de gros a fait grimper le prix de l’énergie.

En conséquence, la crise a également entraîné une pénurie de dioxyde de carbone.

La Grande-Bretagne s’appuie fortement sur deux usines pour fabriquer du dioxyde de carbone utilisé pour les boissons gazeuses, étourdir les animaux avant l’abattage pour la production de viande et fabriquer de la glace sèche pour le transport des aliments frais.

CF Fertilisers, l’un des deux principaux fournisseurs, a été contraint de fermer temporairement en raison de la hausse des prix du gaz avant de parvenir à un accord avec le gouvernement pour redémarrer la production.

Cependant, il y a des avertissements que la pénurie de CO2 et l’augmentation du coût de sa fabrication augmenteront les prix et augmenteront l’inflation.