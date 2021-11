L’augmentation du paddy MSP incite le Bengale occidental à augmenter le montant de la garantie bancaire pour les rizeries

Il existe également des failles dans le système d’approvisionnement en paddy des moulins, nécessitant des contrôles, a déclaré un contrôleur de district de l’alimentation sous couvert d’anonymat.

Le Centre augmentant le prix de soutien minimum (MSP) pour le paddy à 1 940 Rs le quintal pour la saison de commercialisation Kharif (KMS) actuelle, la décision du gouvernement du Bengale occidental d’augmenter de 10 % le montant de la garantie bancaire (BG) pour les rizeries a mettre beaucoup à un dilemme.

Alors qu’une partie des rizeries affirme que l’augmentation du BG exercerait une pression sur leur fonds de roulement, la Bengal Rice Mill Association est d’avis que l’augmentation n’aurait pas d’importance puisque le gouvernement donne du paddy pour la mouture d’une valeur beaucoup plus élevée que le BG. L’augmentation de 10 % est proportionnelle au MSP plus élevé.

Le Paddy MSP au cours du dernier KMS était de 1 868 par quintal et l’augmentation du MSP a été d’un peu plus de 3%. Le Bengale occidental a accordé un supplément de 20 % au-dessus du MSP pour les frais de transport, entraînant ainsi une augmentation globale du coût de l’approvisionnement.

Selon un responsable du département de l’alimentation de l’État, alors que l’État a déboursé 8 460 crores de roupies pour l’achat de 46 tonnes lakh de paddy au dernier KMS, l’État n’a pas encore obtenu 39 000 tonnes de riz blanchi sur mesure (CMR) sur le total de 31,28 tonnes lakh de CMR. il est censé provenir des 1 100 rizeries de l’État.

La totalité des achats de l’État est destinée à profiter aux agriculteurs marginaux et à fournir les céréales vivrières aux pauvres de l’État, soit gratuitement, soit à un prix très bas dans le cadre de divers programmes parrainés par l’État. Ainsi, toute fuite entraverait l’objectif. Au cours du dernier KMS, le gouvernement avait recruté 72 agriculteurs lakh, ramenant chaque achat d’agriculteur d’un maximum de 9 tonnes à 4,5 tonnes. Cela a permis à davantage d’agriculteurs de vendre au MSP, ce qui les aurait autrement laissés dépendants du marché libre volatile, a déclaré Rathin Ghosh, ministre de l’Alimentation et des Approvisionnements du Bengale occidental.

L’État produit environ 150 à 160 tonnes lakh de paddy, dont l’État se procure entre 30% et 34%.

L’État au cours du KMS actuel (octobre-septembre) a ciblé l’achat de 49 tonnes lakh de paddy, ce qui se traduira par 33 tonnes lakh de CMR. L’approvisionnement coûterait à l’État 9 604 crores de roupies, a déclaré un responsable du département de l’alimentation.

« Cela signifie qu’une rizerie recevant 5000 tonnes de paddy pour la mouture obtiendrait du paddy d’une valeur de Rs 9,8 crore contre une garantie bancaire de Rs 1,6 crore. Ainsi, l’augmentation de 10 % de la BG ne devrait affecter aucune usine », a déclaré Shishir Kumar Choudhury, président de la Bengal Rice Mill Association.

Une rizerie recevant du paddy jusqu’à 500 tonnes nécessite de payer un BG de Rs 16 lakh ce KMS. Bien que la capacité d’usinage moyenne des rizeries du Bengale occidental soit de 40 tonnes par jour, seules les usines de 5 000 tonnes et plus sont considérées comme de grandes rizeries. Pour les grandes rizeries, une augmentation de 10 % du BG contre une augmentation de 3 % du MSP n’aura pas d’importance, mais pour les petites rizeries, cela mettrait beaucoup de pression, a déclaré Sudesh Beriwal, un propriétaire de rizerie, ajoutant qu’il y avait des défaillances dans l’approvisionnement de CMR. des grands propriétaires de rizeries, mais la pression est venue sur les petits.

Il y a des controverses sur le paddy : ratio d’usinage du riz de 68%, que les rizeries du Bengale occidental réclament depuis longtemps à 63%. Il existe également des failles dans le système d’approvisionnement en paddy des moulins, nécessitant des contrôles, a déclaré un contrôleur de district de l’alimentation sous couvert d’anonymat.

