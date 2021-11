L’AUM d’octobre de Galaxy Digital a augmenté de plus de 40 % pour atteindre 3,1 milliards de dollars

Les actifs sous gestion (AUM) de Galaxy Digital ont atteint plus de 3,1 milliards de dollars en octobre, contre 2,2 milliards de dollars en septembre, son fonds négocié en bourse (ETF) axé sur l’éther étant cité comme l’un des principaux moteurs.

Le gestionnaire d’actifs dirigé par Mike Novogratz a publié mercredi le chiffre préliminaire des actifs sous gestion. Par rapport au chiffre équivalent en 2020, les actifs sous gestion de la société ont augmenté de plus de 600 % par rapport à 446,3 millions de dollars fin octobre 2020. Les performances d’octobre peuvent être largement attribuées à la liste de Galaxy. des FNB canadiens, en particulier son FNB CI Galaxy Ethereum (ETHX) coté à la Bourse de Toronto, a déclaré le directeur mondial de la gestion d’actifs de la société, Steve Kurz, dans une entrevue avec Bloomberg. ETHX, qui investit directement dans le deuxième plus grand éther de crypto-monnaie au monde, a vu son prix croître de plus de 28 % en octobre, suivant une augmentation de la valeur de l’actif sous-jacent de plus de 40 %. il y a un demi », a déclaré Kurz.

Lire la suite: Les traders d’options parient que le tour de Big Ether pour un ETF arrive bientôt