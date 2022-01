LaunchBox pour Android : les fans d’émulation devraient l’essayer !

C. Scott Brown / Autorité Android

Si vous êtes un grand fan de l’émulation de console rétro, vous avez probablement déjà entendu parler de LaunchBox. L’interface est incroyablement populaire sur Windows grâce à sa polyvalence, sa richesse de fonctionnalités et ses mises à jour constantes. Heureusement, il existe maintenant une LaunchBox pour Android, et elle se déroule plutôt bien.

Lecture obligatoire : Ce que vous devez savoir sur l’émulation sur Android

Si, pour une raison quelconque, vous n’avez pas entendu parler de LaunchBox ou ne saviez pas qu’il existait une version Android, vous allez vous régaler. Ce n’est que le début, mais le port Android du frontend s’annonce comme quelque chose de très spécial.

Dans l’article ci-dessous, nous allons vous donner toutes les informations essentielles dont vous avez besoin sur les frontends d’émulation et LaunchBox pour Android en particulier.

Qu’est-ce qu’une interface d’émulation ?

C. Scott Brown / Autorité Android

Si vous êtes sérieux au sujet de l’émulation, vous avez probablement des besoins spécifiques en matière d’émulateurs. Cela signifie inévitablement que vous aurez plusieurs applications sur votre téléphone, une pour chaque émulateur. Dans certains cas, vous pouvez même avoir plusieurs versions d’un émulateur, car vous savez qu’une variante fonctionne mieux pour certains jeux. C’est beaucoup à gérer.

Une interface d’émulation comme LaunchBox pour Android résout ce problème. Au lieu d’ouvrir le tiroir de votre application, de vous rappeler quel émulateur fait quoi, de lancer le bon émulateur, puis de lancer un jeu, vous lancez simplement une application – LaunchBox. Depuis LaunchBox, vous accédez au jeu auquel vous souhaitez jouer, puis vous y jouez. LaunchBox fait tout le gros du travail.

Un frontal d’émulation permet de trouver un jeu et d’y jouer avec le bon émulateur aussi simple que bonjour.

Le compromis ici est que vous devez configurer votre frontal avant qu’il ne fonctionne comme vous le souhaitez. Cela nécessite un peu plus de temps, mais cela rend la vie tellement plus facile une fois que vous avez commencé.

LaunchBox n’est pas non plus la seule interface pour Android. Un autre choix populaire s’appelle Dig. Vous devrez chercher autour de vous pour trouver le frontend que vous préférez.

Qu’est-ce que LaunchBox pour Android ?

C. Scott Brown / Autorité Android

Comme mentionné précédemment, LaunchBox est très populaire sur Windows. Le logiciel facilite la gestion de vos émulateurs et jeux, et les organise dans une belle expérience personnalisable. Si vous investissez de l’argent dans LaunchBox pour Windows, vous avez accès à Big Box, similaire au mode Big Picture de Steam. Cela donne à votre PC Windows l’apparence et le fonctionnement d’une console de télévision.

À l’origine, il y avait aussi une LaunchBox pour Android. Cependant, Unbroken Software – la société derrière LaunchBox – a renoncé à le soutenir en avril 2020. Il y avait de nombreuses raisons à cette décision (que nous aborderons dans une section ultérieure de cet article). En août 2021, cependant, Unbroken Software a réédité LaunchBox pour Android avec une refonte complète de son code.

En rapport: Les meilleurs cadeaux pour les joueurs que vous pouvez obtenir

Avec cette nouvelle refonte, LaunchBox pour Android est beaucoup plus proche de la version Windows. Il est plus facile à utiliser, plus simple et possède même un paramètre d’importation qui vous permet de vider votre bibliothèque Windows dans Android.

Évidemment, cette nouvelle version du logiciel n’existe pas depuis longtemps. En tant que tel, il n’est pas aussi complet que l’itération précédente d’Android, sans parler de la version Windows de longue durée. Cependant, il a parcouru un long chemin en peu de temps et ne fera que s’améliorer de plus en plus.

LaunchBox est-il livré avec des émulateurs et des jeux ?

Pour des raisons légales, vous ne trouverez aucun émulateur ou jeu avec votre installation LaunchBox. Vous devez trouver vos propres émulateurs en ligne et vous assurer qu’ils respectent les lois locales. De même, vous êtes sur le point de trouver comment numériser légalement vos jeux physiques.

Une fois que tout est réglé, LaunchBox s’occupe du reste. Le programme connaît tous les principaux émulateurs et s’y connecte automatiquement. Il importe également des illustrations de console et de jeu de sa propre collection massive. Cette base de données contient également des clips vidéo, des sons et même des manuels de jeux. Tout se passe automatiquement, de sorte que votre bibliothèque est immédiatement magnifique.

Une fonctionnalité récente de la version Windows de LaunchBox vous permet d’installer et de mettre à jour automatiquement RetroArch. Cela n’existe pas encore avec LaunchBox pour Android. Cependant, il pourrait s’agir d’une fonctionnalité qui entrerait en ligne de compte, ce qui éloignerait un pas de votre procédure de configuration.

À quoi ressemble LaunchBox pour Android ?

Ci-dessous, vous trouverez quelques captures d’écran de LaunchBox pour Android tel qu’il apparaît lorsque vous configurez vos jeux et consoles. Ces images proviennent de la version 1.0-beta-1.

LaunchBox pour Android est-il gratuit ?

C. Scott Brown / Autorité Android

Oui! Si vous voulez essayer LaunchBox pour Android, vous pouvez facilement le télécharger et commencer à l’utiliser sans aucun frais. Il n’y a pas non plus de limite de temps ou de limite d’appareil.

Cependant, la version gratuite de LaunchBox ne vous limite qu’à 100 jeux. Ce pool de jeux peut être réparti sur plusieurs émulateurs. Ainsi, vous pourriez avoir 25 jeux NES, 25 jeux Sega Genesis, 25 jeux Nintendo 64 et 25 jeux PlayStation, par exemple. Vous pouvez également simplement avoir 100 jeux NES à la place. Quoi qu’il en soit, une fois que vous aurez atteint 100 jeux au total, vous ne pourrez plus en ajouter.

La version payante de LaunchBox pour Android supprime cette limitation. Une fois que vous avez payé, vous pouvez importer autant de jeux et d’émulateurs que vous le souhaitez.

Il existe deux versions payantes de l’application :

Licence régulière : Vous payez 10 $ pour un an d’accès au logiciel. Chaque année après cela, vous paierez 5 $ pour les dernières versions de LaunchBox. C’est bon pour les personnes qui aiment le logiciel mais ne savent pas s’ils l’utiliseront longtemps.

Licence de mises à jour permanentes : Comme le nom de cette version l’indique, cela vous offre toutes les fonctionnalités et versions de LaunchBox pour Android pour toujours. Pour un paiement unique de 25 $, vous n’aurez plus jamais besoin de payer Unbroken Software pour quoi que ce soit.

Gardez à l’esprit que, tout comme la version Windows, LaunchBox pour Android est sans DRM. Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’acheter plusieurs licences pour plusieurs appareils. Vous pouvez acheter une licence, puis installer la version illimitée de LaunchBox sur votre téléphone, votre tablette et votre streamer Android TV simultanément.

Pourquoi n’est-il pas disponible sur le Play Store ?

Lorsque Unbroken Software a cessé de développer la version Android originale de LaunchBox, le développeur principal Jason Carr a été très franc sur ce qui s’est passé. LaunchBox étant sur le Google Play Store a beaucoup trop absorbé les bénéfices de l’entreprise pour rendre possible un développement continu.

Depuis, pourtant, les choses ont changé. Les gens sont plus ouverts aux applications de chargement latéral, grâce à Fortnite et même RetroArch. Google est également contraint de changer la façon dont il gère sa plate-forme. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles LaunchBox pour Android n’est pas sur le Play Store. Il permet à Unbroken Software de créer ce qu’il veut créer sans craindre que Google ne prenne une énorme part de ses bénéfices.

En rapport: Les meilleures applications latérales pour Android que vous ne pouvez pas trouver sur Google Play

De plus, Carr s’est plaint de plusieurs limitations logicielles d’Android comme étant une grande raison de la suppression d’origine de LaunchBox. Malheureusement, ces limitations n’ont pas changé. En fait, ils n’ont fait qu’empirer. Cependant, Carr espère que l’adoption à grande échelle de plates-formes telles que LaunchBox et RetroArch fera en sorte qu’il y aura un grand contrecoup si Google rend l’émulation sur Android plus difficile qu’elle ne devrait l’être.

Quoi qu’il en soit, LaunchBox pour Android n’est pas disponible sur le Play Store et ne le sera probablement jamais. La section suivante de cet article explique comment vous pouvez commencer avec.

Comment démarrer avec LaunchBox pour Android ?

Pour obtenir LaunchBox pour Android sur votre téléphone, tablette ou téléviseur, suivez les instructions ci-dessous :

Rendez-vous sur le site Web de LaunchBox ici. Entrez votre adresse e-mail et appuyez sur Télécharger maintenant. Un e-mail est nécessaire pour obtenir le lien de téléchargement, même s’il n’est pas nécessaire que ce soit votre adresse principale. Sur votre appareil Android, ouvrez l’e-mail que LaunchBox vous envoie. Cliquez sur le lien de téléchargement que vous y trouverez. Le fichier APK LaunchBox pour Android sera téléchargé. Une fois cela fait, installez le fichier en appuyant sur la notification. Vous pouvez être invité à autoriser des applications inconnues. Si tel est le cas, suivez simplement les instructions pour approuver l’installation. Si nécessaire, relancez l’installation. Une fois installé, ouvrez LaunchBox pour Android et lancez-vous.

Une fois que vous avez installé l’application, elle téléchargera automatiquement les mises à jour, vous n’aurez donc plus besoin de recommencer ce processus.

L’application permet de connecter très facilement vos fichiers ROM et vos émulateurs à LaunchBox. Tant qu’ils sont quelque peu organisés sur votre téléphone, il devrait tout trouver automatiquement. Si vous êtes bloqué, il existe déjà de nombreuses vidéos de tutoriel sur YouTube pour vous aider.

Que pensez-vous de LaunchBox pour Android ? Êtes-vous enthousiasmé par son avenir? Ou y a-t-il une autre interface que vous préférez ? Faites le nous savoir dans les commentaires!

commentaires