Launchmetrics met en lumière la diversité et l’inclusivité dans les campagnes de beauté – WWD

PARIS – Launchmetrics lance sa campagne Beauty Content Killers, qui met en lumière la diversité et l’inclusivité dans la publicité beauté.

«Nous sommes ici pour partager les réussites et prouver que les marques peuvent être des voix clés lors de ces conversations», a déclaré Alison Bringé, directrice du marketing de la société de recherche et d’informations sur les données, à WWD. «Lorsque nous examinons la valeur de l’impact médiatique que ces marques ont pu générer, ce n’est plus seulement le travail des médias ou des influenceurs de raconter ces histoires ou d’être une plate-forme ou un véhicule pour partager ces histoires. Les marques peuvent générer beaucoup de buzz.

«Beauty Content Killers met en évidence les marques qui ont utilisé leur voix et leur contenu pour le tuer, faire passer le mot et créer une prise de conscience en matière d’inclusion et de diversité», a-t-elle expliqué.

Beauty Content Killers commence aujourd’hui, mettant en évidence la campagne The Unlimited Power of Beauty de Sephora et la campagne de parfum Voce Viva de Valentino, sur un microsite Launchmetrics.com. Deux autres seront mis en évidence par jour les 12, 19, 26 avril et 3 mai, pour un total de 10 campagnes lancées en 2020 dans le monde entier.

La campagne Unlimited Power of Beauty comprend des vidéos dans différentes langues, des images fixes et du contenu généré par les utilisateurs. Launchmetrics en a analysé les données entre le 1er février et le 17 mars 2020.

«Cela a rapporté 3,4 millions de dollars en valeur d’impact médiatique», a déclaré Bringé. «Les propres canaux de médias sociaux de Sephora ont généré le plus de valeur pour cette campagne [with 95 percent]. Ce qui était super intéressant, lorsque nous avons fait l’analyse, c’est le fait que [its] concept a été construit dans une perspective globale – célébrant tous les tons de peau, toutes les tailles, toutes les formes, qu’il n’y a pas qu’une seule signification quand il s’agit de beauté.

«Ce dont Sephora a fait un très bon travail, qui a contribué à diffuser ce message et à accroître la valeur de l’impact médiatique, c’est que chaque marché local a ensuite adopté ce message pour qu’il soit pertinent pour son client», a-t-elle déclaré, ajoutant que les consommateurs d’aujourd’hui ne recherchent pas seulement authenticité mais aussi relatabilité.

La campagne de Valentino pour Voce Viva, dirigée par Lady Gaga, est accompagnée du message: «Ma voix, ma force». Launchmetrics en a examiné les données entre le 1er septembre et le 17 octobre 2020.

«Cela a fini par avoir une valeur d’impact médiatique de 5,4 millions de dollars», a déclaré Bringé, expliquant que la voix la plus forte était les médias, représentant 71% du MIV.

«Quand nous regardons les conversations, ce qui a vraiment motivé les données dans les médias, c’est le fait qu’il y avait cette voix authentique», a-t-elle dit, faisant référence à Lady Gaga, une militante de longue date de la communauté LGBTQ. «Ça n’a pas fait de mal non plus qu’elle ait posté à ce sujet.

Le seul poste a rapporté 425 000 $ en MIV.

«La vérité est que les marques doivent avoir la bonne voix pour le bon message pour le bon objectif», a poursuivi Bringé.

La beauté est une question de confiance et de pouvoir, peu importe qui ou où vous êtes, «c’est ce qui nous a vraiment frappé lorsque nous avons examiné ces différentes campagnes», a-t-elle déclaré.

Beauty Content Killers culminera le 19 mai, lorsque Launchmetrics organise un événement virtuel réunissant différents acteurs de l’industrie pour parler du thème de l’inclusivité et de la diversité. Ils comprendront Derek Blasberg de YouTube, Reesa Lake de Digital Brand Architects, Ali Bird de The Wall Group, le maquilleur Jezz Hill et Shari Siadat de TooD Beauty.

